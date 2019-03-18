Богатая история обязывает «Маяк Канц» следовать высоким стандартам — Сергей Плотников Интервью

Пенза, 18 марта 2019. PenzaNews. Богатая история бумажной фабрики, построенной в Пензе в середине XIX века, грамотное планирование выпуска и сбыта продукции, а также постоянное изучение предпочтений потребителей помогают предприятию «Маяк Канц» занимать одну из лидирующих позиций среди российских производителей школьных и общих тетрадей. Такое мнение в интервью редактору ИА «PenzaNews» Светлане Полосиной высказал директор ООО «Маяк Канц» Сергей Плотников. Он также рассказал о том, в какие страны экспортируются пензенские тетради и какая новинка будет представлена на международной специализированной выставке «Скрепка Экспо».

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— Сергей Владимирович, спасибо, что согласились не только рассказать о сфере, в которой работаете, но и показать производство. Давайте сразу внесем ясность, чтобы у читателей не было путаницы. О «Маяке» в Пензе слышали, пожалуй, все. Как с ним связан «Маяк Канц», и почему возглавляемое Вами предприятие, хотя и работает относительно недавно, все же имеет богатую историю?

— ООО «Маяк Канц» входит в холдинг ОАО «Маяк». Бумажная фабрика была основана купцом Петром Васильевичем Сергеевым еще в 1850 году, а первое упоминание о производстве тетрадей на территории предприятия встречается в исторических документах 1935 года. Естественно, на тот момент процесс был довольно простой. Сборка тетрадей осуществлялась вручную.

Только в послевоенные годы была поставлена первая полуавтоматическая линия. На тот момент линовально-тетрадные агрегаты (ЛТА) были советские. Линовка производилась уже автоматическим путем, а сшивка — ручным.

«Маяк Канц» был образован в 2005 году на основе существующего производства. Целью создания независимой структуры — юридически самостоятельного предприятия — являлись оптимизация работы и повышение эффективности производства.

Если говорить совсем упрощенно, то тетрадь на рынке востребована в основном летом, в сезон. Структура сбыта тетрадей в те времена, 20 лет назад, была совсем иной. Не было крупных федеральных операторов, продукция реализовывалась средним и мелким оптовикам, розничным магазинам. Соответственно, и работа раньше строилась таким образом: забивали склад по полной до начала сезона; в период мая, июня, июля, когда начинались продажи, предприятие переходило в круглосуточный режим; а в период низкого спроса снижали производительность.

На сегодняшний момент — после формирования самостоятельного предприятия «Маяк Канц» — перед нами поставлена задача выживаемости.

Стратегия полностью изменилась. Когда стоишь лицом к лицу с рынком, с необходимостью выплаты заработной платы, перечисления налогов, нужно работать круглый год, без остановок. Поэтому была сделана ставка на крупных клиентов. Теперь у нас нет малотоннажных отгрузок. Мы занимаем нишу производителя и сотрудничаем не с розницей, а с крупными операторами. Они вместе с нами берут на себя нагрузку по обеспечению населения тетрадями в сезон.

— Какие это операторы?

— Основной пул по объемам закупок — это специализированные федеральные ритейлеры: «Комус», «Рельеф-Центр» и «Самсон». Не сильно отстают от них «ФАРМ» и «Группа товарищей». Есть также и региональные партнеры, например, на юге это «Бумага-С» и другие.

— Они приобретают крупные партии и распределяют по торговым сетям?

— Да. У них распределительные центры — либо федеральные, либо региональные, а также розничные сети. К примеру, «Рельеф-Центр» представлен магазинами «Канцлер», компания «Самсон» — магазинами «ОфисМаг».

— Сергей Владимирович, Вы упомянули о том, что раньше производство тетрадей осуществлялось вручную, а затем полуавтоматическим способом. Какое оборудование используется сегодня?

— Наше предприятие оснащено тремя автоматическими линиями «Will» и «Bielomatik». К сожалению, они не российского производства. Это немецкие линии.

— Почему «к сожалению»?

— В плане содержания. Что-то мы поддерживаем сами, силами своих слесарных мастерских, но все равно приходится приобретать детали иностранного производства. Понятно, что узлы сложные. Оборудование нацелено на узкоспециализированную выработку именно тетрадей. Поэтому здесь основной показатель — это массовость, то есть большие тиражи.

Приведу пример: 12-листная школьная тетрадь — ее выпускается примерно 140–150 тыс. штук в одну смену. Соответственно, если линия работает в три смены, то мы получаем в сутки почти полмиллиона. В год мы производим 180 млн. тетрадей. Такая средняя цифра сложилась за последние три года.

— Это только школьные?

— Разные. К примеру, производятся тетради объемом 12, 18, 24 листа — это те, которые входят в перечень малолистных, школьных. Для статистики есть специальная формула, которая переводит их в 12-листные. То же самое касается общих объемом 36, 40, 48, 60, 80 и 96 листов. Плюс, еще есть тетради общие формата А4 для конспектов и А5 — традиционные.

— Для обычного человека тетрадь — это всего лишь основа для записей или необходимый предмет в учебе, для Вас, как мне кажется, нечто большее. Расскажите, пожалуйста, подробнее о продукции предприятия «Маяк Канц» и о том, чем она уникальна?

— На «Маяке» вообще трепетно относятся к бумаге как таковой. Например, когда к офису приходят распространители различных буклетов и рекламы, они отмечают, что нет такого, когда люди берут листовки и через два шага выбрасывают. Ни один сотрудник «Маяка» никогда не выбросит просто так вот на землю клочок бумаги. Это уже такая культура.

Что касается производства тетрадей, на самом деле рынок довольно конкурентный. Когда-то был дефицит, а на сегодняшний момент ниши не бывают свободными. Это касается любого продукта. К примеру, многие издательства, которые раньше занимались книгами, в период проблем также приобрели оборудование и начали делать тетради, поэтому их стало много.

— Это связано с тем, что на такой товар постоянно есть спрос?

— В какой-то период все равно происходит насыщение рынка, у тетрадей тоже есть проблемы. Кто-то перешел на электронные носители — планшеты, ноутбуки. Некоторые студенты сейчас вообще тетради не заводят. Кто-то записывает все в телефон или фотографирует. Но развитие моторики и обучение грамматике в начальной школе — это основа основ, поэтому мы считаем, что без тетради еще долго не обойдутся. На наш век работы хватит.

Если говорить про специализацию, то это школьная тетрадь с зеленой мягкой обложкой. Ее на рынке называют «зеленкой». Казалось бы, дизайн самый простой, обложка зеленая, блок — хоть клетка, хоть линия, тут сложностей нет. Но вопрос в том, что стоимость этого продукта определяется тиражностью. Если заниматься таким производством время от времени, это не принесет прибыли, будет работа ради работы. Тут эффект именно от объемов.

— Можно говорить о том, что это классика, которая никогда не выйдет из моды?

— Да, хотя есть один момент. Поволжский регион наряду с привычной зеленой приемлет еще и голубую тетрадь. Это Ульяновск, Самара, Казань, Пенза. Летом у нас есть определенный объем с голубой обложкой.

— Вы не пытались вывести на рынок что-то совершенно новое?

— По сути, мы можем выпускать любую тетрадь — хоть с розовой, хоть с желтой обложкой. Периодически мы предлагаем потребителю новинки и смотрим, как они расходятся. Я не исключаю, что когда-нибудь будет, допустим, серия из веера четырех цветов.

— Сергей Владимирович, вообще рынок тетрадей производит впечатление очень консервативного. Кардинально ничего не меняется?

— В целом, да. Если школьная тетрадь — та же зеленая. Если общая, то классика — это природа, животный мир, машины. Традиционно используются мультипликационные темы. Когда проходил чемпионат мира, по лицензиям было очень много символов футбола, мячей, изображения волчонка Забиваки. Сейчас пользуется популярностью экодизайн. Ряд производителей делают обложку с эффектами: используют UV-лак, ламинирование, фольгирование.

— Кто разрабатывает дизайн для пензенских тетрадей — специалисты Вашего предприятия, или отдаете эту работу на аутсорсинг?

— И такая, и такая форма есть. Привлекаем фрилансеров. Также у нас свой дизайнерский отдел есть. Его задача: это наполовину разработка дизайна и наполовину — его техническое приведение к печати, здесь есть свои нюансы.

Помимо этого, имеется соглашение с пензенским художественным училищем, используем работы студентов.

— Вы упомянули про чемпионат мира по футболу. «Маяк Канц» работал с официальной символикой FIFA?

— Мы если и работаем, то только с системой СТМ — собственных торговых марок. Что это такое? Это когда кто-то из федеральных операторов выкупает лицензию и обращается к нам за производством продукции. У нас такое было.

— Сергей Владимирович, с учетом распространенности СТМ можете более доступным языком объяснить неспециалистам, что это вообще такое?

— Это когда мы замаркированы в изделии как производитель только, но дистрибьюцию продукта полностью обеспечивает правообладатель дизайна. Мы не имеем права продать эту тетрадь никому, кроме той организации, которая разместила заказ.

— Если проводить понятную многим аналогию с продуктами питания, это, например, когда тот или иной товар производится специально для конкретной торговой сети, так?

— Совершенно верно.

— Кстати, как меняется доля СТМ в объеме производства?

— Сейчас уже начинает преобладать. Ну, как преобладать: 50% на 50%, наверное.

— Каким образом обстоят дела с доставкой: берете ее на себя, или это забота клиента?

— У нас абсолютно разные формы отношений с клиентами. Мы осуществляем доставку как за свой счет — предприятие обеспечено автомобильными и железнодорожными подъездными путями, так и работаем с клиентами, которые предпочитают самовывоз. Также рассматриваем различные варианты оплаты. Есть и авансовая, и отсрочки до неприличных сроков. Строим политику продаж в сотрудничестве, во взаимодействии со своими партнерами. Исключительно только так.

Мы единственные сейчас предлагаем клиентам два вида упаковки — гофрокартон и мягкую. Если при доставке автотранспортном форма упаковки не имеет значения, то в случае с железнодорожным расстояния внушительные, и стоимость перевозки на единицу тетради большая. Поэтому мы всегда рекомендуем мягкую упаковку, она дает возможность лучше заполнить объем вагона. При его грузоподъемности в 65 тонн мы максимально эффективно наполняем 63 тонны. С гофроупаковкой максимум получится 40 тонн.

За что любят еще мягкую упаковку? Она легче. Это важно там, где используется женский труд, например, на складах при магазинах.

— Сергей Владимирович, какую роль играет то, что «Маяк Канц» является частью крупного холдинга?

— Материнская компания, конечно, дает нам имиджевое преимущество. Когда мы приглашаем к нам партнеров, они видят мощность «Маяка», его масштаб. Мы ведем совместное строительство, занимаемся благоустройством, обеспечиваем охрану, в том числе охрану труда, задан определенный уровень рабочих процессов. У холдинга есть собственная столовая, ФОК, пожарная часть — инфраструктура содержится совместно, общими усилиями. Со стороны «Маяка» чувствуется взаимовыручка как финансовая, так и в поставке материалов.

Предприятие обеспечивает нас стратегическим сырьем. Это обложечная бумага. В какой-то период мы даже четко определились с тональностью этого цвета. Ведь можно сделать оттенок и желтее, и синее. Когда мы добились нужного чистого зеленого цвета, старались, конечно, чтобы такого больше ни у кого не было. Сейчас многие производители берут именно наш оттенок за эталон.

— А где приобретаете сырье для блока?

— Это очень конкурентный рынок. Бумага выкупается путем тендеров, уже не только на «Маяке». У нас используется бумага всех производителей, работающих на территории России. Это «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат», International Paper, «Котласский ЦБК», Mondi, «Кама». Это основные поставщики.

— Куда экспортируете продукцию? Только в страны СНГ или же работаете и с дальним зарубежьем?

— В дальнем зарубежье клиентов у нас никогда не было. Но мы в эту сторону посматриваем, не исключаем такой возможности в перспективе.

— В каком направлении больше смотрите — на запад, на восток?

— На запад, скорее всего, потому что восток сам к нам стремится. А что касается стран бывшего Советского Союза, то здесь основные рынки сбыта — это Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркменистан, Белоруссия. Во все эти страны у нас тетрадь и традиционно поставлялась, и сейчас.

— В условиях высокой конкуренции необходимо обеспечить бесперебойную работу оборудования. Как решаете эту задачу?

— Раскрою секрет: чтобы линия работала без сбоев, мы ее раз в год в период малого потребления останавливаем на месяц. Разбираем совсем, от и до: скидываем полностью все чехлы, ремни, подшипники, основные шестерни, приводные части. Даже если какая-то деталь износилась не до конца, мы ее целиком меняем на новую, чтобы быть уверенными, что остальные 11 месяцев машина будет работать без остановок. Это позволяет не подводить клиентов и поддерживать ассортимент.

— Сергей Владимирович, а есть такая продукция, которой бы Вы не хотели заниматься совсем?

— Это случаи, когда просят качество, до которого мы не можем опуститься. Есть потребители, которым важна очень низкая цена, поэтому они готовы на самую низкосортную бумагу. Мы стараемся такие заказы не брать.

Во-первых, это уважение к продукции, которую мы производим. Второй момент связан с технологией. «Маяк Канц» работает в структуре холдинга, поэтому часть отходов мы сортируем, они являются вторичным сырьем для воспроизводства. Соответственно, плохое сырье — это ложка дегтя в нашу следующую бочку меда.

— Как удается находить баланс цены и качества?

— Это достигается с помощью сегментации. На сегодняшний момент, если взять школьную тетрадь, у нас есть три вида. «Стандарт» — вариант с хорошей обложкой и хорошим белым блоком. «Экономкласс», когда блок посерее, а цена ниже. В то же время в противовес ему мы сейчас выводим на рынок премиум-сегмент — серию «Отличник». Это та же зеленая тетрадь, но с более плотной обложкой — 160 г/кв. метр вместо традиционных 80. Блок уже тоже идет с повышенной либо белизной, либо плотностью. Также особенностью является двухцветное нанесение печати на обложку. Мы этот метод даже патентуем.

С учетом уникальности мы предлагаем партнерам производить у нас тетради под собственными торговыми марками с использованием этого метода. По итогам ряда переговоров уже достигнуты договоренности.

— Эта тетрадь уже есть в продаже?

— Мы анонсировали ее в конце 2018 года, в декабре. В январе была первая партия. Полмиллиона тетрадей мы выпустили, из них 80% уже дистрибьютировано.

Тетрадь серии «Отличник», наряду с традиционными, мы будем представлять на выставке «Скрепка Экспо», которая пройдет в Москве с 19 по 21 марта. Это крупнейшая в России площадка для специалистов в сфере канцелярских товаров.

— В Пензе, насколько мне известно, таких специализированных мероприятий не проводится. Какие каналы продвижения продукции используете в родном регионе?

— Все возможные. Участвуем в выставках, которые организует ТПП, мы просто-напросто не можем их игнорировать. В бизнес-инкубаторах есть наши стенды. Поддерживаем многие мероприятия уровня губернатора, когда нужно создать пул продукции промышленников Пензенской области.

В любом случае регион есть регион. Мы находимся здесь. Продвигая себя, мы в том числе продвигаем и наш край.

— Сегодня много говорят об импортозамещении и поддержке отечественных предприятий. «Маяк Канц» как производитель тетрадей получает ее в каком-либо виде?

— Тут есть такой нюанс — государство оказывает поддержку в основном малому и среднему бизнесу. Считается, что крупные компании и без того развиваются хорошо, сами справятся. А холдинг «Маяк» все-таки входит в разряд крупных.

Хотя внимание нам, конечно, уделяется. К примеру, у школьных тетрадей налогообложение 10-процентное, хотя у общих — 20-процентное. Это сделано для того, чтобы школьная тетрадь оставалась социально значимым товаром.

Центробанк предлагает нам новую форму финансирования из серии выпуска облигаций, вплоть до того, что из центрального аппарата готов выехать консультант.

Мы поддерживаем связь с властными структурами, с администрацией района, на территории которого находимся. Стараемся вместе развивать инфраструктуру, потому что клиент к нам едет по городу, и это тоже наша забота.

Предприятие платит налоги в казну, за счет наших отчислений существуют больницы, школы. Мы это прекрасно понимаем, поэтому работаем исключительно «в белую». У нас серых схем никогда не было и не будет. Руководство холдинга относится к такому роду деятельности абсолютно негативно. Мы понимаем, что такое социальные обязательства и выполняем их.

— Насколько сложно на сегодняшний день оставаться на плаву, поддерживать современное производство, соответствовать требованиям времени?

— Сложно. Нельзя сказать, что все дается сразу как манна небесная. У нас любят говорить, что кризис в страну пришел. На самом деле легких периодов-то никогда и не было. Зарабатывает тот, кто работает. Не надо останавливаться. У любого предприятия цель — это прибыль. Только вопрос: она единовременная, или это результат каждодневной работы?

— Сергей Владимирович, в чем основные конкурентные преимущества предприятия «Маяк Канц»? Чем оно не похоже на других производителей?

— У нас отношения строятся не только на бизнесе в чистом виде, мы стараемся общаться. Все мои клиенты — мои друзья, поэтому я их уважаю, они меня уважают. Это отношение переходит и в работу.

Второе, что нас отличает от других, наверное, то, что мы находимся в группе компаний. Это наша стабильность, наша мобильность именно за счет того, что у нас холдинг со значительным финансовым оборотом порядка 13 млрд. рублей в год. Поэтому к нам относятся как к серьезной производственной базе.

— Сколько человек работает в компании?

— 106, если брать среднесписочную численность по штатному расписанию. Естественно, есть и привлеченные люди на период сезонов. Летом задействуем студентов, используем такую практику.

— А династии на предприятии есть?

— Конечно. Есть случаи, когда родители уже отработали, получили «почетных ветеранов», и приходят на производство их дети. Есть даже когда и внуки работают.

— Я знаю, что на «Маяк», где, кстати, создан собственный музей, часто приходят школьники. Это так называемый «промышленный туризм». С какой целью организуются экскурсии, и почему предприятие считает важным тратить на них время?

— Особую популярность промышленный туризм приобрел не так давно — где-то 5 лет назад. Произошло это с подачи руководства области. С одной стороны, это отвлекает от производства, потому что любые гости — это определенная суета. Но мы стараемся относиться к этому как к продвижению на местном уровне. Предприятие все-таки пензенское, и жители должны знать о нас.

Также важно показывать детям, как — на каком оборудовании, какими специалистами, с каким трудом — создается тот продукт, которым они пользуются в школе.

Процесс проведения экскурсий у нас упорядочен. Заполняется определенная форма, в которой перечисляется количество людей и указывается сопровождающий. Мы назначаем удобное время, обеспечиваем посетителей жилетами и касками, делим класс, как правило, на две части: половина группы идет, например, в обойное производство, половина — к нам. Потом они меняются, чтобы это было и безопасно, и наглядно, и полезно.

— Детям показывают всю цепочку производства тетради?

— Да, мы начинаем с презентационного зала — с истории «Маяка». Потом проходим по технологическому потоку, показываем, как рулон бумаги превращается в разлинованный лист и постепенно — в тетрадь со скобой.

— Фотографировать разрешаете?

— Да. Многие школы затем размещают информацию об этих экскурсиях на своих сайтах. Раньше приходили ученики только городских школ, потом стали и из области приезжать. Итогом визита на предприятие становится то, что ребенок выходит с фабрики с тетрадью.

Фоторепортаж

Предприятие «Маяк Канц»

— На какие стандарты Вы ориентируетесь при изготовлении тетрадей?

— Работать по ГОСТу или по ТУ — это выбор производителя, но если мы хотим поставлять тетрадь на рынок, мы должны соответствовать определенным нормам, принятым не только в нашей стране, но и установленным соглашениями ряда государств, работающих с Россией. В их числе — технические регламенты Таможенного союза. Мы обязаны соблюдать эти требования.

С учетом того, что наша продукция ориентирована в основном на маленьких потребителей, применяются экологичные материалы. Краски — водные. Они не должны провоцировать аллергические реакции.

Наш высокий уровень подтверждается декларациями качества, а также наградами по итогам различных конкурсов. В их числе — «Лучшее – детям», «Лучший экспортер года Пензенской области», «100 лучших товаров России» и другие.

— Сергей Владимирович, спасибо за интересную беседу!