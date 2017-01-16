Павел Берсенев назвал 5 причин посетить конференцию по интернет-рекламе в Пензе Связь и ИТ

Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Руководитель агентства цифрового маркетинга «Невсем» Павел Берсенев назвал 5 причин, почему стоит посетить межрегиональную конференцию по продвижению компаний в Интернете с участием представителя «Яндекса» и докладчиков из Москвы, которая состоится в пензенском ресторан-холле «Frau Gross» ровно через месяц, 16 февраля.

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Свои мысли по этому поводу известный в профессиональных кругах специалист в области интернет-рекламы, который является соорганизатором мероприятия, публиковал на протяжении последних пяти дней в своем аккаунте в Facebook — ровно по одной в день, к чему привлек дополнительное внимание потенциальной аудитории и СМИ.

В качестве первой причины, по которой стоит посетить конференцию, Павел Берсенев назвал то, что знания быстро устаревают.

«Технологические «дырки» закрывают, а «проверенные темы» перестают работать. Сообщества специалистов по продвижению в Интернете в Пензе нет, поэтому в первую очередь я езжу на конференции за свежими мыслями и пониманием, как меняется сфера и куда нужно двигаться. Это своеобразный способ оказаться за пределами системы, в которой находишься, «выглянуть из своей ракушки». Это первая причина, по которой стоит посетить нашу конференцию», — пояснил он.

По словам Павла Берсенева, участие в аналогичной конференции за пределами региона — в Москве, Казани, Нижнем Новгороде — «влетает в заметную копеечку» с учетом транспортных расходов.

«Расклад простой: билет на конференцию — 8–10 тыс. рублей; дорога (поезд, городской транспорт) — около 3–4 тыс.; гостиница (приличная) на двое суток (как правило, конференции проходят 2–3 дня) — 7–10 тыс.; питание — 8–9 тыс. Итого — минимум 25 тыс. на человека. Цифры по пунктам могут «плавать», но общая сумма будет примерно такой же. Не от хорошей жизни мы пришли к вебинарам, верно?» — задался вопросом руководитель агентства цифрового маркетинга «Невсем».

Он отметил также, что прежде, чем поехать на мероприятие, важно изучить специалистов, которые будут выступать, и сформировать список вопросов к ним.

«Дуть щеки» и носить гордое имя «самого известного гуру» в наше время можно, но недолго. Нужно постоянно учиться. Во многом — переучиваться. Нередко после посещения очередной конференции я заметно меняю схему работы с некоторыми проектами», — признался Павел Берсенев в день, когда опубликовал третью причину.

Говоря о следующем аргументе, он добавил, что на конференциях в отличие от вебинаров можно получить личный контакт с известными экспертами.

«По «Продвижению без пафоса», на мой взгляд, самое главное — это тематичность. Мнения нескольких экспертов дадут более полную и объективную картину о том, как работать с контекстной рекламой и как организовать отдел продаж. Второе — не менее важное, что это будет практическое, а не тусовочное мероприятие», — указал Павел Берсенев.

Публикуя последнюю — пятую — причину, руководитель агентства «Невсем» начал с вопроса о том, что отличает конференцию, которая пройдет в Пензе.

«Несомненно, в Пензе есть бизнес-клубы и клуб маркетологов, но нет специализированного по интернет-технологиям. Интерес к этой сфере огромен, а ниша пуста. Если говорить о конкретных группах участников, то для владельцев бизнеса имеет смысл участвовать, чтобы в целом понимать, как это работает и как грамотно выбрать исполнителя. Состоявшимся специалистам полезно будет систематизировать и обновить свои знания. Маркетологам — для контроля исполнителей и грамотного анализа результатов. Тем, кто еще не выбрал занятие по душе — возможность определиться с будущей профессией», — резюмировал Павел Берсенев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», участниками межрегиональной конференции по интернет-рекламе в Пензе, которая пройдет 16 февраля, как ожидается, станут более 200 человек из нескольких городов России.

В ходе мероприятия будут рассмотрены ключевые вопросы, связанные с привлечением и удержанием аудитории на сайтах компаний, а также с построением отделов продаж с помощью современных инструментов автоматизации.

Спикеры расскажут об эффективном использовании рекламных бюджетов, CRM-систем и поделятся личным опытом в вопросах интернет-продвижения.