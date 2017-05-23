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«МегаФон» подарит клиентам трафик или фильм «Притяжение» в качестве компенсации за сбой

12:08 | 23.05.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 23 мая 2017. PenzaNews. Пакет минут, интернет-трафика или просмотр фильма «Притяжение» будут подарены абонентам «МегаФона», в том числе проживающим в Пензенской области, в качестве компенсации за сбой в сети, произошедший 19 мая.

«МегаФон» подарит клиентам трафик или фильм «Притяжение» в качестве компенсации за сбой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского регионального отделения «МегаФона», абоненты могут выбрать один из трех пакетов — 50 минут голосовой связи и 1 ГБ интернет-трафика; 2 ГБ трафика; бесплатный просмотр фильма «Притяжение» на «МегаФон.ТВ».

«О деталях будет сообщено в SMS каждому абоненту в течение недели. Срок подключения предложения — до 31 мая. Пакеты будут действовать 30 дней», — уточнили в компании.

В «МегаФоне» отметили, что причиной аварии стал сбой программного обеспечения на одном из ключевых системных элементов сети.

«Такая масштабная проблема в нашей истории произошла впервые. Сегодня сеть полностью восстановлена и работает в штатном режиме. Мы делаем и будем делать все от нас зависящее, чтобы подобная ситуация больше не повторилась никогда. Высокое качество и надежность связи были и остаются нашей главной обязанностью», — добавили в пресс-службе.

Свои извинения клиентам также принес генеральный директор компании «МегаФон» Сергей Солдатенков.

«Я хочу еще раз извиниться перед всеми нашими клиентами и партнерами, оказавшимися в этой ситуации. Все мы прекрасно понимаем, что сегодня несколько часов без связи — это чрезвычайное происшествие. И наши специалисты в пятницу сделали все возможное, чтобы устранить проблему максимально быстро», — отметил он.
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