«МегаФон» предложил абонентам безлимитный доступ к YouTube Связь и ИТ

Пенза, 1 декабря 2017. PenzaNews. «МегаФон» предоставил пензенским абонентам, использующим тарифы «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум», безлимитный трафик при просмотре видео на портале YouTube.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ранее на этих тарифах был доступен пакет на просмотр видео на YouTube в размере 20 Гб.

«Тарифная линейка «Включайся!», которую оператор представил весной 2017 года, создана на основе потребностей абонента. Главное в тарифах — это принцип приоритета. Для любителей слушать музыку предлагается доступ и безлимитный трафик к музыкальным сервисам, для поклонников общения в сети — к социальным сетям и мессенджерам», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон».

Читайте также

Yotа предложила безлимитный доступ к YouTube

В компании добавили, что абонентам, предпочитающим звонки, предложен большой пакет минут, а фанатам видео — 50 ТВ-каналов, четыре фильма и безлимитный трафик на сервис «МегаФон.ТВ», а также 20 Гб при просмотре YouTube.

«В итоге были созданы шесть тарифов, сами названия которых отражали суть предложения: «Общайся», «Слушай», «Смотри», «Пиши», «Говори» и «Премиум», — напомнили в пресс-службе.

В отделении уточнили, что, как и прежде, смотреть видео без ограничений могут абоненты тарифа «Включайся! Общайся», где трафик на пользование социальными сетями не тарифицируется, в том числе при запуске встроенных плееров YouTube, RuTube и Vimeo.