В Пензе открыт набор в IT-лабораторию

В ходе первой недели для участников будет организовано интенсивное обучение — они прослушают лекции и примут участие в мастер-классах от ведущих специалистов IT-отрасли.
На обучение может записаться тот, кто хочет попробовать себя в качестве разработчика, кому интересно управление проектом в целом и кто знает, как сделать удобным и привлекательным пользовательский интерфейс.
Также приглашаются кураторы, которые помогут командам по направлениям: программная инженерия, дизайн и управление проектами. Кроме того, специалисты могут выступить в качестве лекторов.
Более подробная информация о программе и способе регистрации размещена в группе IT-лаборатории в соцсети «ВКонтакте».
Проект реализуется при поддержке ООО «Центр кластерного развития».
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