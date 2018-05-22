В Пензе открыт набор в IT-лабораторию Связь и ИТ

Пенза, 22 мая 2018. PenzaNews. Набор студентов объявлен в шестую IT-лабораторию, которая будет действовать в Пензе со 2 июля по 10 августа.

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Разделившись на команды, молодые люди будут разрабатывать прототипы приложений для телефона, а также полезные или развлекательные сервисы.

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В ходе первой недели для участников будет организовано интенсивное обучение — они прослушают лекции и примут участие в мастер-классах от ведущих специалистов IT-отрасли.

На обучение может записаться тот, кто хочет попробовать себя в качестве разработчика, кому интересно управление проектом в целом и кто знает, как сделать удобным и привлекательным пользовательский интерфейс.

Также приглашаются кураторы, которые помогут командам по направлениям: программная инженерия, дизайн и управление проектами. Кроме того, специалисты могут выступить в качестве лекторов.

Более подробная информация о программе и способе регистрации размещена в группе IT-лаборатории в соцсети «ВКонтакте».

Проект реализуется при поддержке ООО «Центр кластерного развития».