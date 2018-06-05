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Павел Кузнецов возглавил МГТС

09:29 | 05.06.2018 | Связь и ИТ

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Москва, 5 июня 2018. PenzaNews. Бывший президент компании «Ситроникс» Павел Кузнецов, который с октября 2011 года исполнял обязанности начальника управления развития предпринимательства Пензенской области, а в феврале 2012-го был назначен первым замглавы министерства инвестразвития региона, стал генеральным директором, председателем правления публичного акционерного общества «Московская городская телефонная сеть» (ПАО МГТС).

Павел Кузнецов возглавил МГТС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно сведениям, размещенным на сайте компании, соответствующее решение было принято советом директоров 31 мая. В тот же день были досрочно прекращены полномочия предыдущего гендиректора МГТС Андрея Ершова, возглавлявшего организацию с октября 2012 года.

Павел Кузнецов приступил к работе в новой должности 1 июня.

Как сообщает «Интерфакс», МГТС является крупнейшим оператором фиксированной связи в Москве. Основной владелец компании — МТС, которой принадлежит 99,1% обыкновенных и 71,5% привилегированных акций. Контрольным пакетом МТС владеет АФК «Система».

Комментируя назначение Павла Кузнецова, глава МТС Андрей Корня отметил, что бывший президент «Ситроникса» имеет опыт разработки и продаж услуг системной интеграции, «интернета вещей» и других технологических продуктов на базе телекоммуникационных сервисов.

«Эти компетенции очень важны в настоящий момент для долгосрочного развития компании и будут способствовать реализации планов МГТС по дальнейшему развитию», — пояснил он.

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