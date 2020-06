Tele2 запустила тариф для геймеров Связь и ИТ

Пенза, 25 июня 2020. PenzaNews. Tele2 запустила во всех регионах присутствия, в том числе в Пензенской области, новый тарифный план «Игровой», который разработан в партнерстве с провайдером «Ростелеком» и издателем и разработчиком компьютерных игр Wargaming.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», новый тариф, подробное описание которого представлено на сайте Tele2, предусматривает безлимитные звонки абонентам этого оператора и 700 минут на остальные номера по России; 30 ГБ интернет-трафика и неограниченный доступ к контенту YouTube, Twitch; а также 100 SMS.

«Абонентская плата составляет 890 рублей. Предложение доступно при подключении к Tele2, переходе со своим номером от других операторов, а также действующим абонентам», — уточнили в компании.

В пресс-службе обратили внимание на то, что благодаря опции Wargaming абоненты смогут воспользоваться дополнительными возможностями и преимуществами в трех играх, в частности, они получат в свое распоряжение уникальную виртуальную технику: в World of Tanks — элитный танк восьмого уровня Т-44-100; в World of Warplanes — самолет седьмого уровня «Яковлев ЯК 3Т»; в World of Warships — премиум-линкор восьмого уровня «В.И. Ленин».

Комментируя запуск нового тарифа, директор продуктового офиса компании «Ростелеком» Артем Черменин отметил, что «Игровой» представляет собой успешный пример получения абонентами пользы от интеграции двух операторов.

«Тариф «Игровой» будет развиваться и дальше, чтобы он отвечал растущим потребностям игроков любых возрастов и предпочтений. С эксклюзивными опциями геймеры смогут быстрее добиваться побед в любимых играх и на любой сети», — сказал он.