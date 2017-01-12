В Пензенской области заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла раньше обычного Медицина

Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. Повышенная заболеваемость ОРВИ и гриппом начала регистрироваться в Пензенской области в 2017 году раньше, чем обычно. Об этом сообщила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздрава региона Галина Рожкова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Если ранее это был конец января – февраль, то сейчас мы наблюдаем в новом году рост заболеваемости, но пока эпидемический порог у нас не превышен. За первую неделю 2017 года, по данным управления Роспотребнадзора по Пензенской области, зарегистрировано более 1 тыс. 700 случаев респираторно-вирусных инфекций. У нас есть уже лабораторно подтвержденный грипп типа A и один случай гриппа типа B. К сожалению, мы на этой неделе констатировали и один летальный исход от гриппа», — сказала она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в четверг, 12 января.

Галина Рожкова отметила, что увеличение заболеваемости началась еще с середины декабря 2016 года.

«Если проанализировать, в декабре у нас вводились карантинные мероприятия, например, по городу Пензе. Закрывались на карантин некоторые школы, классы распускались. […] В декабре 2015 года школы не закрывались», — отметила она, добавив, что аналогичная ситуация наблюдается в соседних регионах.

Галина Рожкова пояснила, что данные на 8 января о 17 заболевших уже устарели, но официальные цифры за текущую неделю будут предоставлены региональным управлением Роспотребнадзора лишь в начале следующей недели.

«Сейчас, когда идет повышение заболеваемости, конечно, мы понимаем, что это не 17 случаев, но официально пока у нас данные такие», — сказала начальник отдела регионального Минздрава.