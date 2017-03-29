В больницах Пензенской области пройдет «День офтальмолога для взрослых и детей» Медицина

Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Акция «День офтальмолога для взрослых и детей» пройдет в медицинских организациях Пензенской области в предстоящую субботу, 1 апреля.

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Жители Пензы могут прийти на консультативное обследование с 8.00 до 14.00 в поликлиники №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14 городской поликлиники.

В районах врачи будут вести прием в поликлиниках каменской, кузнецкой, нижнеломовской и сердобской межрайонных больниц, а также башмаковской, бековской, белинской, бессоновской, городищенской, земетченской, иссинской, колышлейской, лопатинской, лунинской, малосердобинской, мокшанской, наровчатской, неверкинской, никольской, пензенской, сосновоборской,спасской, тамалинской, шемышейской районных и участковых больниц.

Детей будут принимать в поликлиниках №1 и №2 городской детской поликлиники.

Записаться на прием можно через сайт «Penzadoctor», а также по единым телефонам контакт-центра: +7 (8412) 999-130 — для взрослых, и 990-130 — для детей.

В районах области запись осуществляется по телефонам регистратур медицинских организаций, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.