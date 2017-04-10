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Пензенские учреждения здравоохранения задолжали по контрактам более 100 млн. рублей

09:10 | 10.04.2017 | Медицина

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Пенза, 10 апреля 2017. PenzaNews. Задолженность учреждений здравоохранения Пензенской области по контрактам, заключенным с хозяйствующими субъектами, превысила 100 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Пензенские учреждения здравоохранения задолжали по контрактам более 100 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По состоянию на 22 марта 2017 года общий объем задолженности по ним составил 114,2 млн. рублей, из которых 19,9 млн. рублей — по оплате услуг ЖКХ перед ресурсоснабжающими организациями», — уточнила собеседница агентства.

Она пояснила, что основная часть долга приходится на учреждения здравоохранения Пензы, Каменского, Колышлейского, Нижнеломовского и Шемышейского районов.

«Несвоевременное исполнение обязательств по оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контрактам и договорам создает дополнительную нагрузку на региональный бюджет по оплате неустойки за просрочку исполнения обязательств, влечет нарушение прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, а также ограничение подачи коммунальных ресурсов в учреждения здравоохранения», — отметила старший помощник прокурора.

Светлана Артамонова добавила, что в адрес министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое находится на рассмотрении.
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