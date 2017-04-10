Пензенские учреждения здравоохранения задолжали по контрактам более 100 млн. рублей Медицина

Пенза, 10 апреля 2017. PenzaNews. Задолженность учреждений здравоохранения Пензенской области по контрактам, заключенным с хозяйствующими субъектами, превысила 100 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По состоянию на 22 марта 2017 года общий объем задолженности по ним составил 114,2 млн. рублей, из которых 19,9 млн. рублей — по оплате услуг ЖКХ перед ресурсоснабжающими организациями», — уточнила собеседница агентства.

Она пояснила, что основная часть долга приходится на учреждения здравоохранения Пензы, Каменского, Колышлейского, Нижнеломовского и Шемышейского районов.

«Несвоевременное исполнение обязательств по оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контрактам и договорам создает дополнительную нагрузку на региональный бюджет по оплате неустойки за просрочку исполнения обязательств, влечет нарушение прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, а также ограничение подачи коммунальных ресурсов в учреждения здравоохранения», — отметила старший помощник прокурора.

Светлана Артамонова добавила, что в адрес министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое находится на рассмотрении.