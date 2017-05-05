В мае намечено завершить основные работы по строительству перинатального центра в Пензе Медицина

Пенза, 5 мая 2017. PenzaNews. Основные работы по строительству перинатального центра на территории пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко планируется завершить к июню. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе визита на объект в пятницу, 5 мая.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«До конца мая планируем основную часть строительную завершить, сдать объект для того, чтобы монтировать оборудование. Мы видим, что идет завершение отделочных работ, большая часть уже произведена. […] Все идет в данный момент по графику, который согласован с министерством здравоохранения РФ и с Ростехом», — сказал глава региона.

Читайте также

Володин назвал причину переноса срока сдачи в эксплуатацию перинатального центра в Пензе

Он уточнил, что для монтажа оборудования будут приглашены специалисты из Москвы.

«Подбор врачей произведен. […] Обучение провели с ними еще в прошлом году, но дополнительное проведем еще до введения объекта в эксплуатацию, чтобы врачи и специалисты были самые достойные, профессиональные», — добавил Иван Белозерцев.

Губернатор высказал мнение, что здание перинатального центра станет украшением Пензы.

«Сейчас все уберем, […] будет красивая территория», — отметил глава региона.