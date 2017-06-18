Иван Белозерцев поздравил пензенских медработников с профессиональным праздником Медицина

Пенза, 18 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 18 июня.

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«Во все времена талантливые врачи составляют славу Сурского края, их имена хорошо известны в стране и за рубежом. [Григорий] Захарьин, [Нил] Филатов, [Николай] Бурденко — гордость отечественной медицины. Регион по праву занимает ведущие позиции в России по оценке уровня доступности и качеству оказания медицинской помощи. Уверен, что так будет и впредь», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что в настоящее время в пензенских больницах трудятся хорошие специалисты — врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитары.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной деятельности на благо Пензенской области!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.