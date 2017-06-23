Вероника Скворцова поблагодарила пензенских врачей и чиновников за работу Медицина

Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поблагодарила руководство Пензенской области и представителей медицины за плодотворную работу.

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«За последние годы вы действительно потрудились очень славно. Определенный перелом в тех тенденциях, которые еще несколько лет назад отмечались, произошел уже», — сказала она в ходе совещания с медработниками в правительстве Пензенской области в пятницу, 23 июня.

Вероника Скворцова отметила особый вклад главы региона Ивана Белозерцева в развитие здравоохранения.

«Я вижу, как губернатор вникает во все нюансы нашего общего дела, прекрасно понимает особенности порядков оказания помощи и работы с населением и другие различные особенности организационные. При такой ситуации я уверена просто, что движение позитивное предначертано в области», — добавила министр.