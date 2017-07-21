Пензенский губернатор предложил чаще рассказывать об успехах здравоохранения Медицина

Пенза, 21 июля 2017. PenzaNews. Активное информирование жителей Пензенской области об успехах медицины в целом, а также отдельных специалистов позволит изменить отношение к системе здравоохранения. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

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«Нужно менять подход, повышать уровень подготовки врачей первичного звена, а также больше рассказывать о положительных моментах в работе учреждений и наших специалистов, тогда изменится и отношение к системе здравоохранения», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в пятницу, 21 июля.

Кроме того, Иван Белозерцев поручил проанализировать работу call-центра, который принимает звонки от пациентов, планирующих записаться к врачу.

Губернатор потребовал выяснить, почему периодически жители не могут дозвониться до диспетчеров, сообщает пресс-служба облправительства.