ТФОМС направит на оказание медпомощи и повышение зарплат медработников 121 млн. рублей Медицина

Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. Денежные средства в объеме 121 млн. рублей планируется направить в Пензенской области на оплату медицинской помощи, а также на увеличение зарплат медработникам. Об этом сообщила первый заместитель директора территориального фонда обязательного медицинского страхования региона Елена Казанцева.

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В ходе заседания комитета Законодательного собрания Пензенской области по социальной политике во вторник, 22 августа, она пояснила, что средства будут выделены за счет уменьшения размера нормированного страхового запаса.

По словам Елены Казанцевой, по итогам семи месяцев 2017 года в целом в Пензенской области майский указ президента РФ Владимира Путина о повышении зарплат врачам и среднему медицинскому персоналу выполняется.

«Немного мы не дотягиваем по младшему медицинскому персоналу», — уточнила она.

Елена Казанцева выразила надежду на то, что выделенные средства позволят в 2017 году выполнить указ полностью.