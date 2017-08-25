Около 2 тыс. пензенцев будут обследованы на наличие риска возникновения болезней Медицина

Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Около 2 тыс. человек будут обследованы в рамках проекта «Эпидемиологический мониторинг факторов риска хронических неинфекционных заболеваний в практическом здравоохранении на региональном уровне», который стартовал в Пензенской области.

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В первый этап, который будет реализован до конца 2017 года, вошло 10 поликлиник Пензы, а также пензенской и мокшанской районных больниц.

В каждой из них определены четыре участка, на которых в рамках мониторинга будут обследоваться по 25 семей.

Специфика мониторинга заключается в том, что обследованию подлежит группа лиц, ведущих общее хозяйство и проживающих по одному адресу. Участники заполнят вопросник по демографии, факторам риска и по диспансеризации, у них измерят артериальное давление, рост, вес, окружность талии, а также они сдадут анализы на уровень глюкозы и холестерина крови.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, эпидемиологический мониторинг позволяет оценить ситуацию, связанную с распространением основных факторов риска развития сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета и болезни бронхолегочной системы.

До 68% смертности от данных заболеваний обусловливают восемь факторов риска: неправильное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела и ожирение, повышенное артериальное давление, повышенный уровень холестерина и глюкозы в крови, курение табака, а также избыточное потребление алкоголя.

В следующем году мониторингом будут охвачены еще 2 тыс. человек из других районах Пензенской области.