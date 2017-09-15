Губернатор поручил обобщить данные о недоработках в перинатальном центре Пензы
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Пенза, 15 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил сформировать реестр недоработок в перинатальном центре, готовящемся к открытию на территории пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, для их скорейшего устранения.
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«По каждому этажу начиная с сегодняшнего дня […] [необходимо создать] реестр комнат, [перечислить] недостатки», — сказал он ходе совещания, прошедшего в областной больнице после инспекционного визита в перинатальный центр в пятницу, 15 сентября.
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По словам Ивана Белозерцев следует указать как значимые проблемы, так и такие вопросы, как отсутствие розетки, светильника или часов.
Также губернатор поставил задачу не затягивать с уборкой помещений.
«Потом — после того как поставим [мебель и оборудование], все установим — еще раз пройдем», — сказал он, отметив, что в противном случае ввод объекта в эксплуатацию состоится не в октябре, а декабре.
Он уточнил, что контролировать вопрос устранения недоработок будет вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин.