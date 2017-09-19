Пензенские врачи шести специальностей прошли мастер-классы от коллег из Москвы Медицина

Пенза, 19 сентября 2017. PenzaNews. Пульмонологи, эндоскописты, торакальные хирурги, терапевты, патологоанатомы и судмедэксперты приняли участие в обучающих семинарах, которые в понедельник, 18 сентября, провели в Пензе специалисты из Москвы.

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Ведущий научный сотрудник отделения внутрипросветной эндоскопической диагностики и лечения научного центра рентгенорадиологии Минздрава России Наталья Черниченко поделилась с пульмонологами, эндоскопистами, торакальными хирургами и терапевтами знаниями по выявлению заболеваний органов дыхания и желудочно-кишечного тракта.

«Внедрение в клиническую практику новых перспективных эндоскопических методик […] исследований и эндохирургических вмешательств позволяет диагностировать у пациентов рак и предраковые состояния, что способствует повышению эффективности лечения у онкологических больных», — отметила она.

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Заведующий отделом патологии НИИ пульмонологии федерального медико-биологического агентства России, профессор Андрей Черняев, провел семинар с патологоанатомами и судебно-медицинскими экспертами.

По его мнению, обучение данных специалистов должно идти непрерывно.

«Именно они позволяют сформировать целостную картину смертности населения от отдельных причин смертности, определить правильность ведения клинических протоколов, чтобы в дальнейшем принять организационные решения, направленные на усиление мер в борьбе с тем или иным заболеванием», — цитирует Андрея Черняева пресс-служба регионального Миндрава.