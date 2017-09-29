В Пензе 2 октября начнет работу горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ Медицина

Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Горячая линия по вопросам профилактики гриппа и вирусных инфекций начнет работу в управлении Роспотребнадзора по Пензенской области в понедельник, 2 октября.

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Как сообщается на сайте ведомства, она будет открыта до 16 октября.

Специалисты ведомства ответят на вопросы о том, где можно сделать прививку от гриппа, какие штаммы входят в нее, а также расскажут правила ношения маски.

Кроме того, они дадут рекомендации о том, как уберечь детей от болезни в эпидсезон.

Для получения консультации необходимо обращаться по телефонам: 8-800-707-64-22, +7 (8412) 66-09-48.

Горячая линия будет открыта ежедневно в будни с 10.00 до 17.00, в пятницу — до 15.45. Перерыв будет организован с 12.00 до 12.45.