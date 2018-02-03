В Пензе создана вторая выездная патронажная бригада паллиативной помощи Медицина

Пенза, 3 февраля 2018. PenzaNews. Работа второй выездной патронажной бригады паллиативной медицинской помощи, созданной на базе ГБУЗ «Городская поликлиника», организована в Пензе.

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«Патронаж на дому оказался очень востребованной услугой, поэтому задача увеличить количество паллиативных бригад стояла перед нами изначально», — пояснила заместитель главного врача городской поликлиники Елена Семечкина.

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Она напомнила, что работа патронажной бригады, куда входят врач-терапевт и медсестра, имеющие навыки оказания паллиативной помощи, заключается в лечении и медицинском сопровождении пациентов, основной возраст которых более 70 лет, а также в обучении родственников или опекунов по уходу за ними.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, всего в Пензенской области планируется создать 14 выездных патронажных бригад паллиативной помощи.