Депутат от «Единой России» попросила пензенского губернатора открыть ФАП в Морсово Медицина

Пенза, 14 февраля 2018. PenzaNews. Депутат собрания представителей Земетчинского района Пензенской области от партии «Единая Россия» Антонина Жарова обратилась к губернатору Ивану Белозерцеву с просьбой рассмотреть возможность открытия фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе Морсово.

Фото: Pnzreg.ru

Она проинформировала главу региона о сложностях с получением медицинской помощи в населенном пункте в ходе приема граждан, состоявшегося в минувший вторник, 13 февраля.

Как отметил Иван Белозерцев, «проблему нужно решать».

«Я даю поручение администрации Земетчинского района подготовить проектно-сметную документацию. Мы включим строительство ФАПа в план работы на 2019 год», — сказал он.

Иван Белозерцев поручил организовать работу передвижного фельдшерско-акушерского пункта на период, пока проблема не будет решена, сообщает пресс-служба облправительства.