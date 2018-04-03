В Пензенской области наметилась тенденция к снижению эпидпроцесса по гриппу и РВИ Медицина

Пенза, 3 апреля 2018. PenzaNews. Тенденция к снижению интенсивности эпидпроцесса по гриппу и респираторным вирусным инфекциям (РВИ) наметилась в Пензенской области в условиях сезонного подъема заболеваемости. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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«Зарегистрировано снижение заболеваемости. […] Динамика к предыдущей неделе составляет -23,7%», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что всего за минувшую неделю в Пензенской области было зарегистрировано 6 тыс. 149 случаев РВИ и гриппа, показатель заболеваемости составил 451,9 на 100 тыс. населения.

«Суммарная заболеваемость населения Пензенской области выше эпидемического порога на 24,4%. Превышение отмечено в возрастной группе от 15 лет и старше», — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что в Пензе заболеваемость выше среднеобластного уровня — 498,7 на 100 тыс. населения, при этом среди детского населения она ниже контрольного уровня.