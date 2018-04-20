Завершен ремонт в отделении кардиологии пензенской больницы №5 Медицина

Пенза, 20 апреля 2018. PenzaNews. Седьмой и восьмой этажи стационара пензенской клинической больницы №5 полностью обновлены в рамках капитального ремонта кардиологического отделения №1. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Отделочные работы были начаты 27 декабря 2017 года. На ремонт затрачено более 4 млн. рублей, выделенных из резервного фонда президента РФ в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт объектов собственности Пензенской области», — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что в ходе ремонта были обновлены стены, потолки, полы в палатах и служебных помещениях, произведена замена всех дверей, смонтированы подвесной потолок и новая пожарная сигнализация.

«Также заменена электрическая проводка со светильниками, выключателями, розетками и бактерицидными облучателями. В коридорах установлены отбойная доска и пожарные щиты», — сказали в пресс-службе.