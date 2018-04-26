EN
16:51:30 Четверг, 26 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Стало известно, как будут работать пензенские поликлиники на майских праздниках

16:23 | 26.04.2018 | Медицина

Печать

Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Поликлиники Пензенской области не будут работать 29 апреля, 1, 2 и 9 мая в связи с выходными и праздничными днями.

Стало известно, как будут работать пензенские поликлиники на майских праздниках

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В субботу, 28 апреля, в медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, врачи будут вести прием по графику понедельника, а 30-го числа — по расписанию субботы.

На протяжении всех праздников будет организована работа кабинетов неотложной помощи, в том числе по выписке лекарственных средств и выдаче листков нетрудоспособности.

В полном объеме будет оказываться скорая медицинская помощь и лечение в условиях круглосуточного стационара.

Контакт-центры по вызову врача на дом для взрослых и детей 29 и 30 апреля, 1, 2 и 9 мая будут принимать звонки с 8.00 до 14.00, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области растет востребованность «Виртуальной АТС» от «Ростелекома» В Пензе «Lada Kalina» врезалась в столб с дорожными знаками
Вступил в силу приговор городищенской чиновнице, осужденной за взятку и подлог В Пензе изменятся схемы движения маршруток №49 и №81
«Индилайт» и «Гастрономъ» научат готовить вкусные блюда из индейки на гриле В Пензу на открытие новой выставки музея Русской армии приедет актер Виктор Евграфов
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама