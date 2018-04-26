Стало известно, как будут работать пензенские поликлиники на майских праздниках Медицина

Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Поликлиники Пензенской области не будут работать 29 апреля, 1, 2 и 9 мая в связи с выходными и праздничными днями.

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В субботу, 28 апреля, в медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, врачи будут вести прием по графику понедельника, а 30-го числа — по расписанию субботы.

На протяжении всех праздников будет организована работа кабинетов неотложной помощи, в том числе по выписке лекарственных средств и выдаче листков нетрудоспособности.

В полном объеме будет оказываться скорая медицинская помощь и лечение в условиях круглосуточного стационара.

Контакт-центры по вызову врача на дом для взрослых и детей 29 и 30 апреля, 1, 2 и 9 мая будут принимать звонки с 8.00 до 14.00, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.