В Пензе врачи изучат практики обезболивания онкобольных Медицина

Пенза, 8 мая 2018. PenzaNews. Научно-практическая конференция «Вопросы адекватного обезболивания онкологических больных с хроническим болевым синдромом» состоится в конференц-зале пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко в субботу, 26 мая.

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В рамках мероприятия врачи общей практики, участковые терапевты, онкологи, заведующие поликлиниками и врачи скорой помощи обсудят клинические рекомендации по ведению онкологических больных с хроническим болевым синдромом и нормативно-правовые аспекты в этой сфере.

Кроме того, будут разобраны тактические ошибки при оказании противоболевой терапии пациентам с онкопатологиями.

Конференция начнется в 10.00, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.