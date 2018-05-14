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После смерти подростка под Пензой губернатор призвал заняться здоровьем школьников

09:55 | 14.05.2018 | Медицина

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Пенза, 14 мая 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал обратить пристальное внимание на состояние здоровья школьников после смерти 15-летнего юноши во время легкоатлетического кросса в честь Дня Победы в Бессоновском районе.

После смерти подростка под Пензой губернатор призвал заняться здоровьем школьников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он подчеркнул, что при проведении любых спортивных мероприятий, в том числе забегов и заплывов, на месте обязательно должны дежурить врачи скорой помощи.

«Нам необходимо уделить внимание диспансеризации наших детей», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 14 мая, предположив, что это позволит избежать подобных трагедий в будущем.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова сообщила, что, по предварительным данным, у школьника внезапно стало плохо с сердцем.

По ее словам, точная причина смерти будет известна через 10 дней.

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