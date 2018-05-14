После смерти подростка под Пензой губернатор призвал заняться здоровьем школьников Медицина

Пенза, 14 мая 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал обратить пристальное внимание на состояние здоровья школьников после смерти 15-летнего юноши во время легкоатлетического кросса в честь Дня Победы в Бессоновском районе.

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Он подчеркнул, что при проведении любых спортивных мероприятий, в том числе забегов и заплывов, на месте обязательно должны дежурить врачи скорой помощи.

«Нам необходимо уделить внимание диспансеризации наших детей», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 14 мая, предположив, что это позволит избежать подобных трагедий в будущем.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова сообщила, что, по предварительным данным, у школьника внезапно стало плохо с сердцем.

По ее словам, точная причина смерти будет известна через 10 дней.