Гериатрический центр в Пензе примет первых пациентов в начале июля Медицина

Пенза, 19 июня 2018. PenzaNews. Гериатрический центр, который является новым структурным подразделением пензенского областного госпиталя для ветеранов войн, примет первых пациентов в начале июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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«Его открывают специально для лиц старше 75 лет, имеющих признаки старческой астении. Им будет оказываться первичная специализированная медико-санитарная помощь. Выявление и направление пациентов старшей возрастной категории за помощью в гериатрический центр возложено на врачей участкового звена по результатам диспансеризации», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что совершенствование медпомощи пожилым людям имеет приоритетное значение, поскольку ежегодно в Пензенской области наблюдается прирост лиц старше трудоспособного возраста.

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В министерстве уточнили, что одним из направлений работы центра станет организация школ для граждан, которые полностью или частично утратили способность обслуживать себя и самостоятельно передвигаться, а также для тех, кто за ними ухаживает.

«Кроме того, специалисты гериатрического центра будет осуществлять тесное взаимодействие с органами социальной защиты населения, передавая им своевременно информацию о вновь выявленных гражданах, утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в предоставлении соцуслуг», — добавили в Минздраве.

В пресс-службе сообщили, что в настоящее время завершаются необходимые работы по лицензированию медицинской деятельности.