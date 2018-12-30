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Названы районы Пензенской области с наибольшей заболеваемостью ВИЧ

10:34 | 30.12.2018 | Медицина

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Пенза, 30 декабря 2018. PenzaNews. Наибольший в Пензенской области показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией по итогам 11 месяцев 2018 года зарегистрирован в Тамалинском районе — 70,1 на 100 тыс. населения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Названы районы Пензенской области с наибольшей заболеваемостью ВИЧ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что в число районов с высокой заболеваемостью за этот период также попали Сердобский — 63,8 на 100 тыс. населения, Пачелмский — 48, Пензенский — 43,4 и город Кузнецк — 54,7.

«Заболеваемость ВИЧ-инфекцией по всем контингентам стабилизировалась на уровне 30,7 на 100 тыс. населения, за аналогичный период прошлого года показатель составлял 30,6. Из числа выявленных ВИЧ-инфицированных зарегистрировано по одному случаю среди детей до 14 лет и подростков», — отметили в пресс-службе.

В управлении добавили, что в Пензе в динамике отмечено снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 12,4%, до 46,8 на 100 тыс. жителей.

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«Удельный вес заразившихся половым путем продолжает расти, достигнув за 11 месяцев текущего года 67,3%, в 2017 году — 60,2%», — пояснили в Роспотребнадзоре.

В региональном ведомстве сообщили, что с января по ноябрь умерло 145 ВИЧ-инфицированных, непосредственно вследствие этой болезни — 70 человек.

«Общее количество ВИЧ-инфицированных, проживающих в области, с учетом умерших, выбывших и прибывших на территорию региона с установленным диагнозом составляет более 3,5 тыс. человек», — уточнили в пресс-службе управления.

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