Объявлен аукцион на строительство детской поликлиники в «Спутнике» Медицина

Пенза, 27 января 2020. PenzaNews. Администрация Пензенского района Пензенской области объявила электронный аукцион на строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену с дневным стационаром на 15 мест в микрорайоне «Город Спутник».

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Он назначен на 31 января. Его начальная (максимальная) цена составила 277 млн. 17 тыс. 80 рублей.

Работы по контракту должны быть завершены до 20 декабря 2020 года. Они будут выполняться в семь этапов. При этом непосредственно возведение здания общей площадью около 6 тыс. кв. метров планируется закончить к концу ноября.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проект детской поликлиники в микрорайоне «Город Спутник» на территории села Засечного был рекомендован к включению в федеральную адресную инвестиционную программу мероприятий по строительству по итогам дней Пензенской области в Совете Федерации.

В октябре 2019 года министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев уточнил, что объект намечено возвести на условиях софинансирования: 70% денежных средств будет выделено из федерального бюджета, 30% — из областного.