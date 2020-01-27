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Объявлен аукцион на строительство детской поликлиники в «Спутнике»

09:18 | 27.01.2020 | Медицина

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Пенза, 27 января 2020. PenzaNews. Администрация Пензенского района Пензенской области объявила электронный аукцион на строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену с дневным стационаром на 15 мест в микрорайоне «Город Спутник».

Объявлен аукцион на строительство детской поликлиники в «Спутнике». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он назначен на 31 января. Его начальная (максимальная) цена составила 277 млн. 17 тыс. 80 рублей.

Работы по контракту должны быть завершены до 20 декабря 2020 года. Они будут выполняться в семь этапов. При этом непосредственно возведение здания общей площадью около 6 тыс. кв. метров планируется закончить к концу ноября.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проект детской поликлиники в микрорайоне «Город Спутник» на территории села Засечного был рекомендован к включению в федеральную адресную инвестиционную программу мероприятий по строительству по итогам дней Пензенской области в Совете Федерации.

В октябре 2019 года министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев уточнил, что объект намечено возвести на условиях софинансирования: 70% денежных средств будет выделено из федерального бюджета, 30% — из областного.

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