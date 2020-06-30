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В Пензе кровь доноров начали исследовать на антитела к коронавирусу

09:41 | 30.06.2020 | Медицина

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Пенза, 30 июня 2020. PenzaNews. Исследование крови на антитела к новой коронавирусной инфекции COVID-19 включено в процедуру обследования доноров в пензенском областном клиническом центре крови. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В Пензе кровь доноров начали исследовать на антитела к коронавирусу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Тест на антитела может показать, сталкивался ли человек с коронавирусом, даже если симптомов COVID-19 у него не было. В отличие от теста на коронавирус, тест на антитела показывает уровень иммунного ответа организма на вирус, а не присутствие его в организме», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в государственной системе здравоохранения тест на антитела предусмотрен пока только для медицинских работников, а также для пациентов в случае госпитализации в экстренной форме.

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