В Пензенской области зарегистрировано 230 новых случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 27 января 2021. PenzaNews. 230 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 177 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.20 среды, 27 января, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 31 тыс. 813 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 25 тыс. 162.

Умерли 373 человека. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

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В России зафиксировано 3 млн. 774 тыс. 672 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 17 тыс. 741 человека.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 202 тыс. 483 пациента, из них 27 тыс. 922 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 71 тыс. 76, за сутки зарегистрировано 594 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 февраля.

