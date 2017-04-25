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Трохин дал рекомендации по организации в Пензенской области официальных митингов 1 мая

13:14 | 25.04.2017 | Политика

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Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин, курирующий региональную внутреннюю политику, дал главами администраций городских округов и муниципальных районов подробные рекомендации по организации официальных митингов, которые должны пройти 1 мая.

Трохин дал рекомендации по организации в Пензенской области официальных митингов 1 мая

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Одно из таких мероприятий, по его словам, состоится в Пензе на площади Ленина при активном участии профсоюзов.

«Место сбора — как обычно, на улице Московской: со стороны драмтеатра и со стороны «Арбата». Предполагается примерное количество участников — 5–5,5 тыс. человек», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференцсвязи во вторник, 25 апреля.

Василий Трохин отметил, что в других городах Пензенской области также желательно провести митинги и шествия.

«Понятно, на малых территориях проводить шествия нецелесообразно, но митинги необходимо провести», — подчеркнул зампред облправительства.

Он обратился к главам администраций с просьбой в кратчайшие сроки сообщить данные о месте и времени предстоящих акций.

«В связи с тем, что 1 мая — это будет третий выходной день, в части явки будет достаточно проблематично, поэтому работайте по приглашению трудовых коллективов к участию в митингах, шествиях», — поручил Василий Трохин.

В частности, он предложил развесить объявления на предприятиях и в организациях с предложением выйти на митинг по случаю Первомая.

«Убедительная просьба помочь, оказать содействие в изготовлении транспарантов, плакатов, растяжек, естественно, с тематикой митинга — лозунги в районы и города уже направлены; закупить шары и флажки, флаги Российской Федерации подготовить», — обратился зампред правительства Пензенской области к участникам совещания.

Также Василий Трохин рекомендовал продумать вопрос о распространении георгиевских лент, проведении после митинга концертов и выставок достижений районов и городов.
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