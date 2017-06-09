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Избиратели смогут голосовать по месту нахождения без открепительных удостоверений

12:02 | 09.06.2017 | Политика

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Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Избиратели из Пензенской области, которые в день проведения выборов депутатов Законодательного собрания региона будут находиться вне места своего жителя, смогут использовать новый механизм участия в голосовании. Соответствующие изменения внесены в региональное законодательство в ходе 45-й очередной сессии регионального парламента, состоявшейся в пятницу, 9 июня.

Избиратели смогут голосовать по месту нахождения без открепительных удостоверений

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Выступая по данному вопросу, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин пояснил, что таким образом региональный закон приводится в соответствие с федеральным.

«Настоящим проектом предлагается на выборах депутатов Законодательного собрания ввести новый механизм реализации активного избирательного права граждан, которые будут в день голосования находится вне места своего жительства», — сказал он.

Спикер пояснил, что человеку может быть предоставлена возможность включения в список избирателей по месту фактического пребывания на основании личного письменного заявления.

«Данный механизм будет применяться вместо открепительных удостоверений в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации», — резюмировал Валерий Лидин.

За принятие законопроекта проголосовали 29 депутатов, присутствовавших на сессии. Двое воздержались.
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