Стали известны партии, которые смогут участвовать в выборах в пензенское Заксобрание
Печать
Пенза, 13 июня 2017. PenzaNews. Управление Минюста России по Пензенской области обнародовало список политических партий и их региональных отделений, которые могут принять участие в выборах депутатов Законодательного собрания шестого созыва 10 сентября 2017 года в качестве избирательных объединений.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как отмечается на сайте ведомства, данные сведения актуальны по состоянию на вторник, 13 июня.
Список политических партий, имеющих право участвовать в выборах в Заксобрание Пензенской области:
1. Всероссийская политическая партия «Единая Россия»;
2. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ);
3. Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР);
4. Политическая партия «Патриоты России»;
5. Всероссийская политическая партия «Партия роста»;
6. Политическая партия «Справедливая Россия»;
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»;
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС);
9. Политическая партия «Демократическая партия России»;
10. Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России»;
11. Политическая партия «Альянс Зеленых»;
12. Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»;
13. Политическая партия «Города России»;
14. Политическая партия «Молодая Россия»;
15. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»;
16. Политическая партия «Коммунистическая партия «Коммунисты России»;
17. Всероссийская политическая партия «Народная партия России»;
18. Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»;
19. Всероссийская политическая партия «Партия за справедливость»;
20. Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»;
21. Политическая партия «Гражданская позиция»;
22. Политическая партия «Союз горожан»;
23. Политическая партия «Коммунистическая партия социальной справедливости»;
24. Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия России»;
25. Политическая партия социальной защиты;
26. Общественная организация «Всероссийская политическая партия «Гражданская сила»;
27. Общественная организация – политическая партия «Российский общенародный союз»;
28. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость»;
29. Политическая партия «Гражданская платформа»;
30. Российская политическая партия мира и единства;
31. Политическая партия «Монархическая партия»;
32. Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/»;
33. Политическая партия «Трудовая партия России»;
34. Всероссийская политическая партия «Родина»;
35. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»;
36. Всероссийская политическая партия «Партия дела»;
37. Политическая партия «Демократический выбор»;
38. Всероссийская политическая партия «Народный альянс»;
39. Политическая партия «Партия ветеранов России»;
40. Политическая партия «Партия духовного преображения России»;
41. Политическая партия «Национальной безопасности России»;
42. Политическая партия «Против всех»;
43. Политическая партия «Российская партия народного управления»;
44. Политическая партия «Российская социалистическая партия»;
45. Всероссийская политическая партия «Союз труда»;
46. Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»;
47. Политическая партия «Партия налогоплательщиков России»;
48. Всероссийская политическая партия «Женский диалог»;
49. Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик»;
50. Общественная организация – всероссийская политическая партия «Защитника Отечество»;
51. Политическая партия «Партия социальной солидарности»;
52. Политическая партия «Российский объединенный трудовой фронт»;
53. Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»;
54. Всероссийская политическая партия «Партия возрождения села»;
55. Всероссийская политическая партия «Партия великое Отечество»;
56. Общероссийская политическая партия «Развитие России»;
57. Общественная организация – политическая партия «Партия возрождения России»;
58. Политическая партия «Объединенная аграрно-промышленная партия России»;
59. Политическая партия «Демократическая правовая Россия»;
60. Политическая партия «Национальный курс»;
61. Политическая партия «Общероссийская политическая партия «Достоинство»;
62. Общероссийская политическая партия «Народ против коррупции»;
63. Политическая партия «Родная партия»;
64. Политическая партия «Спортивная партия России «Здоровые силы»;
65. Политическая партия «Партия социальных реформ – прибыль от природных ресурсов – народу»;
66. Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»;
67. Политическая партия «Объединенная партия людей ограниченной трудоспособности России»;
68. Общественная организация – политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров»;
69. Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной России»;
70. Общественная организация – политическая партия «Партия родителей будущего»;
71. Общественная организация «Политическая партия «Партия поддержки»;
72. Пензенское региональное отделение политической партии «Патриоты России»;
73. Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Пензенской области;
74. Региональное отделение в Пензенской области всероссийской политической партии «Партия роста»;
75. Пензенское региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»;
76. Пензенское региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия»;
77. Пензенское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
78. Пензенское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России;
79. Региональное отделение в Пензенской области всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России»;
80. Региональное отделение политической партии «Альянс Зеленых – Народная партия» в Пензенской области;
81. Пензенское областной отделение политической партии «Коммунистическая партия «Коммунисты России»;
82. Пензенское региональное отделение общероссийской политической партии «Народная партия «За женщин России»;
83. Региональное отделение всероссийской политической партии «Партия за справедливость!» в Пензенской области;
84. Региональное отделение политической партии социальной защиты в Пензенской области;
85. Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Пензенской области;
86. Региональное отделение в Пензенской области политической партии «Гражданская платформа»;
87. Региональное отделение российской политической партии мира и единства в Пензенской области;
88. Региональное отделение в Пензенской области политической партии «Монархическая партия»;
89. Региональное отделение в Пензенской области политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»;
90. Пензенское региональное отделение политической партии «Демократический выбор»;
91. Региональное отделение политической партии «Трудовая партия России» в Пензенской области;
92. Региональное отделение всероссийской политической партии «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/» в Пензенской области;
93. Региональное отделение политической партии «Российская партия народного управления» в Пензенской области;
94. Региональное отделение политической партии «Партия ветеранов России» в Пензенской области;
95. Региональное отделение всероссийской политической партии «Партия дела» в Пензенской области;
96. Региональное отделение политической партии «Партия налогоплательщиков России» в Пензенской области;
97. Региональное отделение всероссийской политической партии «Родина» в Пензенской области;
98. Региональное отделение всероссийской политической партии «Женский диалог» в Пензенской области;
99. Пензенское региональное отделение политической партии «Национальной безопасности России»;
100. Региональное отделение политической партии «Партия социальной солидарности» в Пензенской области;
101. Пензенское региональное отделение общероссийской политической партии «Развитие России»;
102. Региональное отделение всероссийской политической партии «Российская партия садоводов» в Пензенской области;
103. Пензенское региональное отделение политической партии «Российский объединенный трудовой фронт»;
104. Региональное отделение всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Пензенской области;
105. Региональное отделение в Пензенской области всероссийской политической партии «Партия великое Отечество»;
106. Региональное отделение политической партии «Общероссийская политическая партия «Достоинство» в Пензенской области;
107. Региональное отделение общественной организации всероссийской политической партии «Защитники Отечества» в Пензенской области;
108. Региональное отделение политической партии «Родная партия» Пензенской области;
109. Региональное отделение политической партии «Спортивная партия России «Здоровые силы» в Пензенской области;
110. Региональное отделение всероссийской политической партии «Интернациональная партия России» в Пензенской области;
111. Пензенское региональное отделение политической партии «Партия социальных реформ – прибыль от природных ресурсов – народу»;
112. Региональное отделение общественной организации – политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» в Пензенской области;
113. Региональное отделение общественной организации политическая партия «Возрождение аграрной России» в Пензенской области;
114. Региональное отделение политической партии «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик» в Пензенской области;
115. Региональное отделение общественной организации – политической партии «Партия родителей будущего» в Пензенской области;
116. Региональное отделение в Пензенской области общественной организации политической партии «Партия поддержки»;
117. Региональное отделение политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Пензенской области.