Стали известны партии, которые смогут участвовать в выборах в пензенское Заксобрание Политика

Пенза, 13 июня 2017. PenzaNews. Управление Минюста России по Пензенской области обнародовало список политических партий и их региональных отделений, которые могут принять участие в выборах депутатов Законодательного собрания шестого созыва 10 сентября 2017 года в качестве избирательных объединений.

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Как отмечается на сайте ведомства, данные сведения актуальны по состоянию на вторник, 13 июня.

Список политических партий, имеющих право участвовать в выборах в Заксобрание Пензенской области:

1. Всероссийская политическая партия «Единая Россия»;

2. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ);

3. Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР);

4. Политическая партия «Патриоты России»;

5. Всероссийская политическая партия «Партия роста»;

6. Политическая партия «Справедливая Россия»;

7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»;

8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС);

9. Политическая партия «Демократическая партия России»;

10. Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России»;

11. Политическая партия «Альянс Зеленых»;

12. Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»;

13. Политическая партия «Города России»;

14. Политическая партия «Молодая Россия»;

15. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»;

16. Политическая партия «Коммунистическая партия «Коммунисты России»;

17. Всероссийская политическая партия «Народная партия России»;

18. Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»;

19. Всероссийская политическая партия «Партия за справедливость»;

20. Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»;

21. Политическая партия «Гражданская позиция»;

22. Политическая партия «Союз горожан»;

23. Политическая партия «Коммунистическая партия социальной справедливости»;

24. Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия России»;

25. Политическая партия социальной защиты;

26. Общественная организация «Всероссийская политическая партия «Гражданская сила»;

27. Общественная организация – политическая партия «Российский общенародный союз»;

28. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость»;

29. Политическая партия «Гражданская платформа»;

30. Российская политическая партия мира и единства;

31. Политическая партия «Монархическая партия»;

32. Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/»;

33. Политическая партия «Трудовая партия России»;

34. Всероссийская политическая партия «Родина»;

35. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»;

36. Всероссийская политическая партия «Партия дела»;

37. Политическая партия «Демократический выбор»;

38. Всероссийская политическая партия «Народный альянс»;

39. Политическая партия «Партия ветеранов России»;

40. Политическая партия «Партия духовного преображения России»;

41. Политическая партия «Национальной безопасности России»;

42. Политическая партия «Против всех»;

43. Политическая партия «Российская партия народного управления»;

44. Политическая партия «Российская социалистическая партия»;

45. Всероссийская политическая партия «Союз труда»;

46. Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»;

47. Политическая партия «Партия налогоплательщиков России»;

48. Всероссийская политическая партия «Женский диалог»;

49. Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик»;

50. Общественная организация – всероссийская политическая партия «Защитника Отечество»;

51. Политическая партия «Партия социальной солидарности»;

52. Политическая партия «Российский объединенный трудовой фронт»;

53. Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»;

54. Всероссийская политическая партия «Партия возрождения села»;

55. Всероссийская политическая партия «Партия великое Отечество»;

56. Общероссийская политическая партия «Развитие России»;

57. Общественная организация – политическая партия «Партия возрождения России»;

58. Политическая партия «Объединенная аграрно-промышленная партия России»;

59. Политическая партия «Демократическая правовая Россия»;

60. Политическая партия «Национальный курс»;

61. Политическая партия «Общероссийская политическая партия «Достоинство»;

62. Общероссийская политическая партия «Народ против коррупции»;

63. Политическая партия «Родная партия»;

64. Политическая партия «Спортивная партия России «Здоровые силы»;

65. Политическая партия «Партия социальных реформ – прибыль от природных ресурсов – народу»;

66. Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»;

67. Политическая партия «Объединенная партия людей ограниченной трудоспособности России»;

68. Общественная организация – политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров»;

69. Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной России»;

70. Общественная организация – политическая партия «Партия родителей будущего»;

71. Общественная организация «Политическая партия «Партия поддержки»;

72. Пензенское региональное отделение политической партии «Патриоты России»;

73. Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Пензенской области;

74. Региональное отделение в Пензенской области всероссийской политической партии «Партия роста»;

75. Пензенское региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»;

76. Пензенское региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия»;

77. Пензенское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;

78. Пензенское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России;

79. Региональное отделение в Пензенской области всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России»;

80. Региональное отделение политической партии «Альянс Зеленых – Народная партия» в Пензенской области;

81. Пензенское областной отделение политической партии «Коммунистическая партия «Коммунисты России»;

82. Пензенское региональное отделение общероссийской политической партии «Народная партия «За женщин России»;

83. Региональное отделение всероссийской политической партии «Партия за справедливость!» в Пензенской области;

84. Региональное отделение политической партии социальной защиты в Пензенской области;

85. Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Пензенской области;

86. Региональное отделение в Пензенской области политической партии «Гражданская платформа»;

87. Региональное отделение российской политической партии мира и единства в Пензенской области;

88. Региональное отделение в Пензенской области политической партии «Монархическая партия»;

89. Региональное отделение в Пензенской области политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»;

90. Пензенское региональное отделение политической партии «Демократический выбор»;

91. Региональное отделение политической партии «Трудовая партия России» в Пензенской области;

92. Региональное отделение всероссийской политической партии «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/» в Пензенской области;

93. Региональное отделение политической партии «Российская партия народного управления» в Пензенской области;

94. Региональное отделение политической партии «Партия ветеранов России» в Пензенской области;

95. Региональное отделение всероссийской политической партии «Партия дела» в Пензенской области;

96. Региональное отделение политической партии «Партия налогоплательщиков России» в Пензенской области;

97. Региональное отделение всероссийской политической партии «Родина» в Пензенской области;

98. Региональное отделение всероссийской политической партии «Женский диалог» в Пензенской области;

99. Пензенское региональное отделение политической партии «Национальной безопасности России»;

100. Региональное отделение политической партии «Партия социальной солидарности» в Пензенской области;

101. Пензенское региональное отделение общероссийской политической партии «Развитие России»;

102. Региональное отделение всероссийской политической партии «Российская партия садоводов» в Пензенской области;

103. Пензенское региональное отделение политической партии «Российский объединенный трудовой фронт»;

104. Региональное отделение всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Пензенской области;

105. Региональное отделение в Пензенской области всероссийской политической партии «Партия великое Отечество»;

106. Региональное отделение политической партии «Общероссийская политическая партия «Достоинство» в Пензенской области;

107. Региональное отделение общественной организации всероссийской политической партии «Защитники Отечества» в Пензенской области;

108. Региональное отделение политической партии «Родная партия» Пензенской области;

109. Региональное отделение политической партии «Спортивная партия России «Здоровые силы» в Пензенской области;

110. Региональное отделение всероссийской политической партии «Интернациональная партия России» в Пензенской области;

111. Пензенское региональное отделение политической партии «Партия социальных реформ – прибыль от природных ресурсов – народу»;

112. Региональное отделение общественной организации – политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» в Пензенской области;

113. Региональное отделение общественной организации политическая партия «Возрождение аграрной России» в Пензенской области;

114. Региональное отделение политической партии «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик» в Пензенской области;

115. Региональное отделение общественной организации – политической партии «Партия родителей будущего» в Пензенской области;

116. Региональное отделение в Пензенской области общественной организации политической партии «Партия поддержки»;

117. Региональное отделение политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Пензенской области.