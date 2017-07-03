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Губернатор потребовал повысить квалификацию пензенских чиновников

09:31 | 03.07.2017 | Политика

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Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил министрам до 15 июля предоставить планы по повышению квалификации сотрудников своих ведомств.

Губернатор потребовал повысить квалификацию пензенских чиновников

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Меняется законодательство, требования, подходы, и мы должны с вами меняться», — сказал он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 3 июля.

Особое внимание глава региона обратил на сферу физкультуры и спорта.

В частности, Иван Белозерцев поручил главе регионального Минспорта Григорию Кабельскому проанализировать работу федераций.

По его словам, с руководителями тех организаций, которые не показывают достойных результатов, необходимо прощаться.

«Нужно подбирать достойных и желающих работать на этих должностях», — подчеркнул губернатор.
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