Суд счел недоказанной вину редактора газеты «ЛДПР Пенза» в совершении правонарушения Политика

Пенза, 29 августа 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд постановил прекратить производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 13.23 КоАП РФ «Нарушение порядка представления обязательного экземпляра документов, письменных уведомлений, уставов и договоров», в рамках которого редактор общественно-политической газеты «ЛДПР Пенза» Павел Куликов был оштрафован на 1 тыс. рублей.

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Постановление мирового судьи от 14 марта 2017 года, в соответствии с которым он был подвергнут административному наказанию, а также решение Первомайского районного суда Пензы от 20 апреля отменены.

В судебных заседаниях Павел Куликов отрицал факт совершения им действий, указанных в протоколе о правонарушении. Он пояснил, что отправил обязательный экземпляр газеты 28 декабря 2016 года — в день выхода в свет первой партии тиража.

В подтверждение этого были представлены ответы ФГУП «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, согласно которым номера газеты они получают регулярно.

Вместе с тем в данных письмах сообщается, что издания перед внесением в электронную базу сведений о поступлении обязательных экземпляров проходят обработку, занимающую 2–3 месяца.

В итоге облсуд пришел к выводу, что вина Павла Куликова в совершении административного правонарушения не доказана.