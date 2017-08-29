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Суд счел недоказанной вину редактора газеты «ЛДПР Пенза» в совершении правонарушения

15:21 | 29.08.2017 | Политика

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Пенза, 29 августа 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд постановил прекратить производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 13.23 КоАП РФ «Нарушение порядка представления обязательного экземпляра документов, письменных уведомлений, уставов и договоров», в рамках которого редактор общественно-политической газеты «ЛДПР Пенза» Павел Куликов был оштрафован на 1 тыс. рублей.

Суд счел недоказанной вину редактора газеты «ЛДПР Пенза» в совершении правонарушения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Постановление мирового судьи от 14 марта 2017 года, в соответствии с которым он был подвергнут административному наказанию, а также решение Первомайского районного суда Пензы от 20 апреля отменены.

В судебных заседаниях Павел Куликов отрицал факт совершения им действий, указанных в протоколе о правонарушении. Он пояснил, что отправил обязательный экземпляр газеты 28 декабря 2016 года — в день выхода в свет первой партии тиража.

В подтверждение этого были представлены ответы ФГУП «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, согласно которым номера газеты они получают регулярно.

Вместе с тем в данных письмах сообщается, что издания перед внесением в электронную базу сведений о поступлении обязательных экземпляров проходят обработку, занимающую 2–3 месяца.

В итоге облсуд пришел к выводу, что вина Павла Куликова в совершении административного правонарушения не доказана.
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