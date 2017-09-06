17:44:50 Среда, 6 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Церемония вручения государственных и региональных наград. Пенза, 5 сентября 2017 г.

В Нижнеломовском районе суд отменил регистрацию кандидата в депутаты

15:34 | 06.09.2017 | Политика

Печать

Нижний Ломов, 6 сентября 2017. PenzaNews. Суд удовлетворил иск территориальной избирательной комиссии Нижнеломовского района Пензенской области к самовыдвиженцу Николаю Филимонову об отмене регистрации в качестве кандидата в депутаты местного собрания представителей четвертого созыва по одномандатному округу №12.

В Нижнеломовском районе суд отменил регистрацию кандидата в депутаты

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Нижнеломовского районного суда, Николай Филимонов был зарегистрирован кандидатом в депутаты 28 июля 2017 года, однако впоследствии выяснилось, что он скрыл факты из своей биографии.

«При рассмотрении дела он с иском не согласился, пояснив, что сведения он не указал случайно, не имея умысла на их сокрытие», — отметил собеседник агентства.

Представитель суда уточнил, что претендент на депутатское кресло при подаче документов в избирком не указал о наличии судимости на основании приговора от 23 апреля 2007 года, которая на данный момент погашена.

«Доводы ответчика об отсутствии умысла в данном случае не имеют юридического значения, поскольку в силу федерального закона от 12 июня 2002 года №67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» кандидат обязан указывать сведения обо всех судимостях, когда-либо имевшихся у него, независимо от того, погашены они или нет», — пояснил он.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленный законом срок.
Актуальное
Читайте также
Житель Пензы лишился денег, договорившись в интернете о кредите в 1,2 млн. рублей Капитан пензенского «Дизеля» верит, что победы сплотят обновленную команду
Жители дома на улице Чаадаева в Пензе переплатили за ЖКУ более 240 тыс. рублей Роман Людучин планирует вернуться в КХЛ
Пензенский «Дизель» погасил 70% долгов Валерий Лидин вручил партбилеты новым членам «Единой России»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама