В Нижнеломовском районе суд отменил регистрацию кандидата в депутаты Политика

Нижний Ломов, 6 сентября 2017. PenzaNews. Суд удовлетворил иск территориальной избирательной комиссии Нижнеломовского района Пензенской области к самовыдвиженцу Николаю Филимонову об отмене регистрации в качестве кандидата в депутаты местного собрания представителей четвертого созыва по одномандатному округу №12.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Нижнеломовского районного суда, Николай Филимонов был зарегистрирован кандидатом в депутаты 28 июля 2017 года, однако впоследствии выяснилось, что он скрыл факты из своей биографии.

«При рассмотрении дела он с иском не согласился, пояснив, что сведения он не указал случайно, не имея умысла на их сокрытие», — отметил собеседник агентства.

Представитель суда уточнил, что претендент на депутатское кресло при подаче документов в избирком не указал о наличии судимости на основании приговора от 23 апреля 2007 года, которая на данный момент погашена.

«Доводы ответчика об отсутствии умысла в данном случае не имеют юридического значения, поскольку в силу федерального закона от 12 июня 2002 года №67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» кандидат обязан указывать сведения обо всех судимостях, когда-либо имевшихся у него, независимо от того, погашены они или нет», — пояснил он.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленный законом срок.