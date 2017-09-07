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Контракт с главой администрации Богословского сельсовета будет расторгнут по решению суда

09:15 | 07.09.2017 | Политика

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Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Пензенский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора о признании незаконными бездействия комитета местного самоуправления Богословского сельсовета и обязал его расторгнуть муниципальный контракт с главой администрации сельсовета Александром Петуховым.

Контракт с главой администрации Богословского сельсовета будет расторгнут по решению суда

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в ходе прокурорской проверки в Пензенском районе было внесено 17 представлений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечены 24 муниципальных служащих.

«Среди выявленных нарушений — предоставление претендентом на должность главы администрации Богословского сельсовета недостоверных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и супруги, что в силу закона являлось препятствием для назначения. Однако комитет местного самоуправления этот факт проигнорировал, и с кандидатом по результатам конкурса был заключен муниципальный контракт», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, прокурор внес в комитет местного самоуправления Богословского сельсовета представление, в котором говорилось о необходимости расторжения с главой администрации муниципального контракта.

«Вместо этого было принято решение о привлечении должностного лица к дисциплинарной ответственности. На это решение представительного органа прокурором района принесен протест, который находится на рассмотрении», — отметила Светлана Артамонова.

Она добавила, что, учитывая незаконное бездействие комитета местного самоуправления Богословского сельсовета в вопросе устранения нарушений законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции, прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о понуждении расторгнуть муниципальный контракт с главой администрации сельсовета.

«Исковые требования прокурора были удовлетворены. Решение в законную силу не вступило», — резюмировала собеседница агентства.
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