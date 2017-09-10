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ВЫБОРЫ-2017 К полудню в Пензенской области проголосовали почти 20% избирателей

Глава Пензы уверен, что все сознательные горожане исполнят свой гражданский долг

09:31 | 10.09.2017 | Политика

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Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Глава Пензы Валерий Савельев убежден, что все сознательные жители города придут на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах депутатов Законодательного собрания региона шестого созыва в воскресенье, 10 сентября.

Глава Пензы уверен, что все сознательные горожане исполнят свой гражданский долг

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я вижу, что сейчас пока не очень много народу, но уверен, что за сегодняшний день все жители нашего города, которые присутствуют здесь и имеют возможность проголосовать, проголосуют», — сказал он журналистам после того, как опустил бюллетени в урну на избирательном участке №161, расположенном в школе №30.

Валерий Савельев отметил, что от выбора граждан зависит их будущее.

«Я надеюсь, что новый состав Законодательного собрания, который изберется, будет хорошей командой, работоспособной, которая будет работать на благо жителей нашей области и города», — добавил глава Пензы.

Кроме выборов в региональный парламент, 10 сентября в Пензе избирают депутатов городской думы по трем одномандатным округам — №№3, 21 и 28.

Также в единый день голосования проходит избрание депутатов собраний представителей 24 районов Пензенской области и города Сердобска.

Новые народные избранники после 10 сентября появятся и в 46 комитетах местного самоуправления.

Помимо этого, проводятся довыборы депутатов собраний представителей Заречного, Кузнецка и Спасска.
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