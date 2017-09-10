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Валерий Лидин отметил хорошую организацию избирательной кампании в Пензенской области

10:26 | 10.09.2017 | Политика

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Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Избирательная кампания в преддверии единого дня голосования прошла в Пензенской области на хорошем организационном уровне. Такое мнение высказал председатель Законодательного собрания пятого созыва, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин.

Валерий Лидин отметил хорошую организацию избирательной кампании в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я должен отметить, что эта избирательная кампания прошла на хорошем организационном уровне. [...] Много было высказано пожеланий, предложений избирателей. Они будут все обобщены, систематизированы и положены в основу нового закона о наказах избирателей», — сказал он журналистам после того, как исполнил свой гражданский долг на избирательном участке №159 в воскресенье, 10 сентября.

Валерий Лидин добавил, что новому созыву предстоит принимать законы, затрагивающие все сферы жизни, однако особое внимание, на его взгляд, необходимо уделить развитию экономики.

«Это будет хорошая основа формирования нашего бюджета, выполнения социальных гарантий перед нашими гражданами и стабильности, которой отличается наша Пензенская область», — отметил спикер парламента региона.

По словам Валерия Лидина, усилия, в частности, нужно направить на пополнение доходной части бюджета.

«Инвесторы, которые приходят в регион, будут поддерживаться, я надеюсь, и будущим составом Законодательного собрания, чтобы инвестиционные проекты, новые технологии внедрялись в производство, создавались хорошие рабочие места, достойный уровень заработной платы и, самое главное, чтобы это было нацелено на развитие нашего региона», — пояснил он.

Председатель Заксобрания пожелал будущим депутатам оправдать доверие избирателей, честно и добросовестно выполняя свой долг.
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