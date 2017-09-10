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ВЫБОРЫ-2017 К полудню в Пензенской области проголосовали почти 20% избирателей

В Пензе глава молодежного парламента наблюдает за ходом выборов на участке №159

11:20 | 10.09.2017 | Политика

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Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Председатель молодежного парламента Пензенской области второго созыва Наталья Назарова пришла на избирательный участок №159, расположенный в школе №30, сразу после его открытия в единый день голосования, чтобы понаблюдать за ходом выборов.

В Пензе глава молодежного парламента наблюдает за ходом выборов на участке №159

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я проголосую чуть позже на своем избирательном участке, потому что мне важно посмотреть, как стартовали выборы, все ли хорошо идет, по закону», — прокомментировала она ИА «PenzaNews».

Наталья Назарова пояснила, что от обновленного Законодательного собрания ждет продолжения традиций, заложенных пятым созывом.

«С другой стороны, когда идет обновление, это всегда новые идеи, планы и предложения, поэтому очень надеюсь на то, что появятся интересные проекты, которые в прошлом созыве еще не были реализованы», — сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», утром в воскресенье, 10 сентября, в школе №30 свой гражданский долг исполнили председатель Законодательного собрания региона пятого созыва Валерий Лидин и глава Пензы Валерий Савельев. Они проголосовали на участках №159 и №161 соответственно.
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