Александр Васильев пришел на участок для голосования с супругой и сыном Политика

Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Координатор пензенского регионального отделения ЛДПР Александр Васильев пришел на избирательный участок №19, расположенный в многопрофильной гимназии №13, вместе с супругой Инной и сыном Данилой.

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После того, как лидер пензенских либерал-демократов исполнил свой гражданский долг, он вместе с семьей посетил расположенную напротив школу №57 имени В.Х. Хохрякова.

Там также находится два участка для голосования, а на территории развернута ярмарка.

«Я традиционно сюда прихожу, потому что учился в этой школе. […] Общаюсь с учителями, с директором», — прокомментировал ИА «PenzaNews» Александр Васильев.

Он отметил, что пришел на выборы в приподнятом настроении и увидел вокруг много радостных лиц.

«В первую очередь жду [от нового созыва Законодательного собрания] профессионализма и стремления работать на благо людей, на благо земли нашей пензенской, [...] потому что от этого зависит благосостояние всех нас, всех, кто живет в Пензенской области», — сказал координатор регионального отделения ЛДПР.

В единый день голосования, 10 сентября, кроме выборов в Законодательное собрание региона, проходит избрание депутатов собраний представителей 24 районов Пензенской области и города Сердобска.

Новые народные избранники также появятся в 46 комитетах местного самоуправления.

Помимо этого, проводятся довыборы депутатов собраний представителей Заречного, Кузнецка и Спасска, а в Пензенскую городскую думу избирают депутатов по трем одномандатным округам — №№3, 21 и 28.