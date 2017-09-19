Члена Совета Федерации от пензенского Заксобрания выберут на первой сессии
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Пенза, 19 сентября 2017. PenzaNews. Вопрос о члене Совета Федерации России – представителе от Законодательного собрания Пензенской области включен в повестку первой организационной сессии регионального парламента шестого созыва, которая состоится во вторник, 26 сентября.
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Как сообщает пресс-служба Заксобрания Пензенской области, также в план работы включены вопросы избрания председателя регионального парламента и его заместителей.
Кроме того, на первом заседании депутаты утвердят составы профильных комитетов и комиссий.
С августа 2015 года членом Совета Федерации РФ – представителем от Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва был Виктор Кондрашин, который избран депутатом регионального парламента шестого созыва по областному списку.