Члена Совета Федерации от пензенского Заксобрания выберут на первой сессии Политика Пенза, 19 сентября 2017. PenzaNews. Вопрос о члене Совета Федерации России – представителе от Законодательного собрания Пензенской области включен в повестку первой организационной сессии регионального парламента шестого созыва, которая состоится во вторник, 26 сентября. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщает пресс-служба Заксобрания Пензенской области, также в план работы включены вопросы избрания председателя регионального парламента и его заместителей. Кроме того, на первом заседании депутаты утвердят составы профильных комитетов и комиссий. С августа 2015 года членом Совета Федерации РФ – представителем от Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва был Виктор Кондрашин, который избран депутатом регионального парламента шестого созыва по областному списку. Нашли ошибку в тексте?

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