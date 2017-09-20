Иван Белозерцев нацелил депутатов Заксобрания шестого созыва на активную работу Политика

Пенза, 20 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев нацелил депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от партии «Единая Россия» на активную работу на благо жителей региона.

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«Я хочу всех обратить внимание на то, что в славе купаться надо заканчивать. […] Я бы хотел попросить вас, чтобы вы не делали паузу, не брали отдых в своей деятельности и сразу уже в этом месяце, следующем планировали работу в избирательных округах, проводили приемы граждан […] они в вас не должны разочароваться», — сказал глава региона в ходе второго этапа XXIII конференции реготделения «Единой России», которая проходит в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в среду, 20 сентября.

По словам Ивана Белозерцева, особого внимания депутатов заслуживают такие вопросы, как создание рабочих мест, привлечение инвесторов, ремонт дорог, благоустройство населенных пунктов, освещение и развитие здравоохранения.

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Он напомнил, что 18 марта 2018 года в России пройдут выборы президента.

«Наша с вами задача […] — готовиться к этим выборам. Не призывами, работой — каждый на своем участке. […] Когда граждане будут понимать, что власть вместе с ними, власть не отстраняется, власть старается найти решение определенной проблемы, поверьте, когда власть будет обращаться за поддержкой, люди нас всегда поддержат», — пояснил глава региона.

Иван Белозерцев выразил уверенность, что депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва сохранят традиции, заложенные ранее.

«У меня нет сомнений в том, что мы будем принимать законы, которые будут направлены на развитие области, социальную поддержку граждан», — подчеркнул губернатор.