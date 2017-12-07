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Сравнимой с Путиным личности сегодня в нашей стране нет — пензенский губернатор

12:50 | 07.12.2017 | Политика

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Пенза, 7 декабря 2017. PenzaNews. Личности, сравнимой с действующим президентом РФ Владимиром Путиным, в современной России нет. Такое мнение высказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, комментируя решение главы государства участвовать в предстоящих выборах.

Сравнимой с Путиным личности сегодня в нашей стране нет — пензенский губернатор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В современной сложной внешнеполитической ситуации и внутренних проблемах развития экономики лидером может быть только человек, обладающий большим опытом эффективного управления и безусловным доверием граждан. Сравнимой с Владимиром Путиным личности сегодня в нашей стране нет», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев выразил уверенность в том, что любой другой управленец, не имеющий такой поддержки, может привести страну к расколу.

«Наверное, это выгодно западным странам, но не России. Знаю, что мое мнение разделяют подавляющее большинство жителей Пензенской области», — цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувшую среду, 6 декабря, во время посещения «Горьковского автомобильного завода» Владимир Путин заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на должность президента РФ.
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