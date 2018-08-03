Виктор Кувайцев стал четвертым в медиарейтинге первых лиц столиц регионов ПФО Политика

Пенза, 3 августа 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев занял четвертую строчку в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов Приволжского федерального округа, составленном компанией «Медиалогия» за июль.

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Лидером стал глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. Его медиаиндекс составил 17 тыс. 764,2 пункта.

На втором месте расположился мэр Казани Ильсур Метшин с показателем 10 тыс. 526,1 пункта, на третьем — глава Саратова Михаил Исаев, у него 9 тыс. 274 пунктов.

Медиаиндекс главы администрации Пензы Виктора Кувайцева достиг 6 тыс. 348 пунктов.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании «Медиалогия», в число наиболее упоминаемых событий попало выездное совещание с участием мэра, в ходе которого он пояснил, что восстановление жилого дома на улице Крупской после взрыва газа займет около полутора месяцев.

Кроме того, на медиаиндекс повлияло назначение Нины Кутыревой на должность начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы, которую Виктор Кувайцев представил коллегам 26 июля.

Помимо этого, к числу значимых событий отнесено заявление мэра Пензы о том, что городские власти намерены развивать детский футбол и рассчитывают на возвращение «Зенита» в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ) в течение ближайших трех лет.

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Медиарейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, включающей в себя около 46 тыс. источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Он сформирован на основе медиаиндекса — показателя, позволяющего качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого вокруг персоны. Он учитывает индекс цитируемости, характер упоминания того или иного объекта в сообщении, а также заметность публикации или сюжета. Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.

В медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Приволжского федерального округа вошли главы городов и главы администраций.

Данные рассчитаны 2 августа 2018 года.