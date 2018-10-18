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В Пензе 12 ноября пройдет конференция реготделения «Единой России»

14:46 | 18.10.2018 | Политика

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Пенза, 18 октября 2018. PenzaNews. XXVI конференция пензенского регионального отделения «Единой России» пройдет в понедельник, 12 ноября. Соответствующее решение принято на заседании регполитсовета, состоявшемся в четверг, 18 октября.

В Пензе 12 ноября пройдет конференция реготделения «Единой России». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Нам необходимо провести ротацию руководящих органов региональных и местных отделений, а также избрать делегатов на съезд партии, который состоится 7–8 декабря в Москве», — пояснил лидер пензенских единороссов, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

В продолжение заседания он вручил партбилеты новым членам «Единой России».

«Быть членом партии «Единая Россия» — почетно и ответственно. Вам предстоит большая общественная и политическая деятельность, поэтому я желаю каждому из вас крепости духа, сил, энергии, оптимизма и успехов во всех благих начинаниях», — цитирует Валерия Лидина пресс-служба реготделения партии.

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