Виктор Кувайцев занял четвертую строчку в медиарейтинге первых лиц столиц регионов ПФО Политика

Пенза, 4 июля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев занял четвертую строчку медиарейтинга первых лиц столиц регионов Приволжского федерального округа, составленного компанией «Медиалогия» за июнь 2019 года.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В тройку лидеров вошли мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов, глава администрации Саратова Михаил Исаев и мэр Казани Ильсур Метшин. Их медиаиндекс составил 9 тыс. 713,4 пункта, 9 тыс. 396 и 6 тыс. 962 соответственно.

У Виктора Кувайцева он равен 5 тыс. 964.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании «Медиалогия», в число наиболее заметных информационных поводов попала встреча мэра Пензы с делегацией из Ульяновска.

Также СМИ активно сообщали об инспекционном визите Виктора Кувайцева на улицы Воронова, Ново-Тамбовскую и Вишневую с целью проверки хода работ в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

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Кроме того, на рейтинг мэра повлияло его заявление относительно намерения частных перевозчиков увеличить стоимость проезда в общественном транспорте, обоснованность которого администрация города попросила проверить УФАС России по Пензенской области и прокуратуру.

Медиарейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, включающей в себя более 51 тыс. источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Он сформирован на основе медиаиндекса — показателя, позволяющего качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого вокруг персоны. Он учитывает индекс цитируемости, характер упоминания того или иного объекта в сообщении, а также заметность публикации или сюжета. Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.

В медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Приволжского федерального округа вошли главы городов и главы администраций.