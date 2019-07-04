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Виктор Кувайцев занял четвертую строчку в медиарейтинге первых лиц столиц регионов ПФО

12:53 | 04.07.2019 | Политика

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Пенза, 4 июля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев занял четвертую строчку медиарейтинга первых лиц столиц регионов Приволжского федерального округа, составленного компанией «Медиалогия» за июнь 2019 года.

Виктор Кувайцев занял четвертую строчку в медиарейтинге первых лиц столиц регионов ПФО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В тройку лидеров вошли мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов, глава администрации Саратова Михаил Исаев и мэр Казани Ильсур Метшин. Их медиаиндекс составил 9 тыс. 713,4 пункта, 9 тыс. 396 и 6 тыс. 962 соответственно.

У Виктора Кувайцева он равен 5 тыс. 964.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании «Медиалогия», в число наиболее заметных информационных поводов попала встреча мэра Пензы с делегацией из Ульяновска.

Также СМИ активно сообщали об инспекционном визите Виктора Кувайцева на улицы Воронова, Ново-Тамбовскую и Вишневую с целью проверки хода работ в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

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Кроме того, на рейтинг мэра повлияло его заявление относительно намерения частных перевозчиков увеличить стоимость проезда в общественном транспорте, обоснованность которого администрация города попросила проверить УФАС России по Пензенской области и прокуратуру.

Медиарейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, включающей в себя более 51 тыс. источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Он сформирован на основе медиаиндекса — показателя, позволяющего качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого вокруг персоны. Он учитывает индекс цитируемости, характер упоминания того или иного объекта в сообщении, а также заметность публикации или сюжета. Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.

В медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Приволжского федерального округа вошли главы городов и главы администраций.

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