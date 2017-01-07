Сотни жителей Пензы встретили Рождество Христово в храмах Религия

Пенза, 7 января 2017. PenzaNews. Несколько сотен верующих встретили Рождество Христово в храмах Пензы в ночь на субботу, 7 января. Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Фото: И. Школин, Пензенская-епархия.рф

Ему сослужили настоятель Успенского кафедрального собора митрофорный протоиерей Сергий Лоскутов, иереи Илья Попков, Владимир Ольхов, Виктор Сторожев, Сергий Соколов, протодиаконы Владимир Красненков, Дионисий Сушко, Константин Кузьминых и диакон Ростислав Горшенев.

Богослужебные песнопения исполнил хор Успенского кафедрального собора под управлением регента Ольги Горшеневой.

Среди тех, кто молился за литургией, были губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, прокурор области Наталья Канцерова, начальник управления внутренней политики регионального правительства Александр Елатонцев, заместитель председателя облправительства Василий Трохин, а также заместитель главы администрации Пензы Владимир Попков.

По окончании богослужения владыка зачитал рождественское послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В нем отмечается важность воплощения христианских идеалов в повседневной жизни через служение ближним.

«Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. Преодолевая конфликты и разделения, мы несем миру самую убедительную проповедь о родившемся спасителе и делами свидетельствуем о необычайной красоте и духовной силе православной веры. Мы вступили в 2017 год. Ровно сто лет отделяет нас от событий, радикально изменивших жизнь России — великой многонациональной страны, и ввергших ее в безумство гражданской войны, когда дети восстали против родителей и брат пошел на брата. Те последующие потери и скорби, через которые прошел наш народ, были во многом предопределены разрушением тысячелетней государственности и борьбой с религиозной верой людей, породившими глубокий раскол в обществе», — говорится в послании.

В нем добавляется, что в последние десятилетия было и остается ныне немало трудностей и испытаний, а опыт минувшего столетия «многому нас научил и от многого должен предостеречь».

По окончании литургии владыка Серафим поздравил всех с праздником Рождества Христова и пожелал, чтобы Господь был жив в сердце каждого человека, и каждый имел время на покаяние и радость.

Губернатор Иван Белозерцев вручил митрополиту Серафиму поздравительный адрес и икону Святой Троицы.

Глава региона поздравил всех с Рождеством Христовым, особо отметив, что этот праздник объединяет миллионы православных на всей земле.

«Сегодня я искренне молился как отец, муж, дедушка за свою семью, как губернатор — за Пензенскую область, за людей, которые здесь живут, в надежде на то, что ангелы раскроют свои крылья над этой землей. Я молился о том, чтобы не было войн и катастроф, чтобы не гибли люди, чтобы в каждой семье и в душе каждого человека был мир», — сказал Иван Белозерцев.