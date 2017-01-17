11:38:09 Вторник, 17 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

На «Спасских вечерах» в Пензе собрали более 500 тыс. рублей пожертвований

08:09 | 17.01.2017 | Религия

Печать

Пенза, 17 января 2017. PenzaNews. Более 500 тыс. рублей собрано на строительство Спасского кафедрального собора в Пензе по итогам фестиваля православной культуры «Спасские вечера», состоявшегося в минувшее воскресенье, 15 января.

На «Спасских вечерах» в Пензе собрали более 500 тыс. рублей пожертвований

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, все средства планируется направить на отделочные работы.

Ранее митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим сообщил, что внутренняя отделка Спасского кафедрального собора является самой затратной.

В частности, стоимость иконостаса, который изготовит компания «Палех», сопоставима с годовой суммой пожертвований на строительство святыни. По предварительным подсчетам, на данный момент на строительство храма требуется около 320 млн. рублей.
Актуальное
Читайте также
Житель Заречного подозревается в краже денег из пензенского бара Фонд «Покров» признателен мэру Пензы за поддержку благотворительного концерта
В Шемышейке суд ограничил в родительских правах не интересующуюся сыном мать В Пензенской области браконьеры убили кабана и косулю
В Мокшане подросток и его приятель подозреваются в краже из машины Пензенские абоненты «МегаФона» за одну ночь проговорили 7,5 млн. минут
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама