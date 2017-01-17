На «Спасских вечерах» в Пензе собрали более 500 тыс. рублей пожертвований Религия Пенза, 17 января 2017. PenzaNews. Более 500 тыс. рублей собрано на строительство Спасского кафедрального собора в Пензе по итогам фестиваля православной культуры «Спасские вечера», состоявшегося в минувшее воскресенье, 15 января. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, все средства планируется направить на отделочные работы. Ранее митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим сообщил, что внутренняя отделка Спасского кафедрального собора является самой затратной. В частности, стоимость иконостаса, который изготовит компания «Палех», сопоставима с годовой суммой пожертвований на строительство святыни. По предварительным подсчетам, на данный момент на строительство храма требуется около 320 млн. рублей. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

Выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость